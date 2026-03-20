Челестини избежал дополнительной дисквалификации за удаление в 21-м туре

сегодня, 14:58
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче 21-го тура чемпионата России с «Балтикой» (0:1).

В компенсированное ко второму тайму время, когда мяч выкатился за боковую линию, главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подхватил его и выбил на трибуны. Этот эпизод спровоцировал массовую стычку, в ходе которой Талалаев и главный тренер ЦСКА были удалены с поля, получив по красной карточке.

Источник: sport-express.ru Фото: ПФК ЦСКА
particular
particular ответ p3zyv66uhdmw (раскрыть)
сегодня в 15:40
Вполне... Но не быть ему первооткрывателем подобного алгоритма...
Всё учесть невозможно, - слишком много неопределённостей в исходных данных :)
p3zyv66uhdmw
p3zyv66uhdmw ответ particular (раскрыть)
сегодня в 15:20
Альтернативный путь почему не рассматриваете ?
Челюсть доводит проигрышную серию до 10-15 матчей, получает неустойку, и едет на родину, со щитом, писать мемуары про наш голово63й футбол. Чем не вариант?
oFANATo
сегодня в 15:13
Справедливое решение.....первый раз получил КК.
В отличии от тренера Балтики.
particular
сегодня в 15:09
Эмоции, как отражение бессилия, - путь в никуда... Фабио пора уже пропитаться духом РПЛ-ого беспредела, судейской предвзятости и косолапости вверенных исполнителей... Остыть, прикинуть, накатить и дать результат... Период втягивания и соплежуйства закончился...
Red blu
сегодня в 15:06, ред.
Так это было сразу понятно что будет всего один матч за красную карточку.
Челестини это не Талалаев с неоднократными дисквалификациями. Многие эксперты писали что рецидивист.
Гость
