В «Локомотиве» намерены бороться за чемпионство в текущем сезоне

сегодня, 15:04

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов рассказал о задаче клуба в текущем сезоне. Вчера клуб вылетел из Кубка России, уступив по пенальти «Крыльям Советов».

Удивил ли вылет из Кубка? Меня это не удивило, это футбол. Всегда выигрывать невозможно. Жизнь продолжается.

Станет ли теперь главной целью команды борьба за медали чемпионата? Главная цель «Локомотива» – стать чемпионами в этом сезоне. Тогда его можно будет считать удовлетворительным.

Водолей Сергеев
сегодня в 16:14
Это конечно своеобразная ГРИМАСА у Филатова после пролёта в Кубке – ну теперь то мы ужо сконцентрируемся в регулярном чемпе….нам ничего не меша-ает…
Байкал-38
Байкал-38 ответ blitz (раскрыть)
сегодня в 15:43
Муравьед... да нет уже Баринова в Локо и вспоминаете только вы его прошлом в Локо.
Баринов был важной фигурой, но он не был образующей структурой игры команды.
Кстати без Баринова во время дисквалификации Локо проводил отличные матчи.
Так, что связывать последний матч с улалением уж точно не стоит, с ним так же было бы.
Скажите Баринов супермен?
Ну, это вы у аомейцев уж спрашивайте как он им помогает...
Особенно с Балтикой помог, они ему благодарны.
blitz
сегодня в 15:26, ред.
За какое чемпионство бороться? Там уже Балтика поджимает с четвертого места. Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочки. Непрофессиональное руководство Локомотива пытается прикрываться большими задачами.
Когда ставят большие задачи то продлевают контракт с воспитанником, капитаном и лидером команды Бариновым. А не раскидывается такими кадрами.
А потом Это ведь не первая история в последние годы. Был Антон Миранчук, уехавший бесплатно в Швейцарию. Был Тикнизян, отправившийся в Сербию за символические 1,7 миллиона евро. А руководство все рассказывает болельщикам про чемпионство. Из кубка уже вылетели от Крыльев Советов, а Филатова это не удивило.
Bad Listener
сегодня в 15:12
Это типа чтобы в следующем не бороться?
d9z2sfrwqr6z
сегодня в 15:11
Шансов практически нет
