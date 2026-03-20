В «Локомотиве» намерены бороться за чемпионство в текущем сезоне

Член совета директоров «Локомотива» рассказал о задаче клуба в текущем сезоне. Вчера клуб вылетел из Кубка России, уступив по пенальти «Крыльям Советов».

Удивил ли вылет из Кубка? Меня это не удивило, это футбол. Всегда выигрывать невозможно. Жизнь продолжается.

Станет ли теперь главной целью команды борьба за медали чемпионата? Главная цель «Локомотива» – стать чемпионами в этом сезоне. Тогда его можно будет считать удовлетворительным.