ЭСК решила, что Карасёв ошибся, не удалив Соболева в игре 21-го тура РПЛ

ЭСК признала, что судья ошибочно не удалил в матче 21-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак». Во втором тайме нападающий, имея желтую карточку, ударил локтем Наиля Умярова в борьбе за мяч.

В сообщении ЭКС говорится:

Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче игроку команды «Зенит» Александру Соболеву. Он видит Наиля Умярова и выставляет руку в его сторону, совершая безрассудный контакт с головой.

Матч завершился победой «Зенита» 2:0, оба гола были забиты с пенальти.