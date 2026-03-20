Soccer.ru
ЭСК решила, что Карасёв ошибся, не удалив Соболева в игре 21-го тура РПЛ

сегодня, 15:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

ЭСК признала, что судья Сергей Карасёв ошибочно не удалил Александра Соболева в матче 21-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак». Во втором тайме нападающий, имея желтую карточку, ударил локтем Наиля Умярова в борьбе за мяч.

В сообщении ЭКС говорится:

Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче игроку команды «Зенит» Александру Соболеву. Он видит Наиля Умярова и выставляет руку в его сторону, совершая безрассудный контакт с головой.

Матч завершился победой «Зенита» 2:0, оба гола были забиты с пенальти.

Vilar
Vilar
сегодня в 15:52
Ну, и где хвалённые ВАРвары, выходили попИсать, увидя вторую желтую карточку у рукоблуда. Пора Карася на мель, в ФНЛ для начала.
Red blu
Red blu
сегодня в 15:47
То Соболева ошибочно не удаляют, то пенальти ставят которого не было в матче с Динамо Махачкала.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 15:31
Дважды ошибочно не удалил Соболева - с кем не бывает)))
particular
particular
сегодня в 15:14
Карасик поклёвку прошляпил :)
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 15:10, ред.
Дважды не удалил Соболева, удалил бы в первый раз за то что тот на дельфина маску надел и не пришлось бы вторую ошибку признавать, это же грубейшее нарушение, дельфины плавают без маски всем известно
