ЭСК: «Бобровский ошибочно удалил Рубенса в игре „Ростов“ — „Динамо“»

сегодня, 15:17
Ростов 0 : 1 Динамо. Матч завершен

ЭСК РФС вынесла решение по эпизоду с удалением игрока «Динамо» Рубенса в матче 21-го тура РПЛ против «Ростова». Отмечается, что судья Ян Бобровский ошибся в этом эпизоде:

Действия Рубенса в единоборстве за мяч с игроком «Ростова» Ильей Вахания комиссия квалифицирует как неосторожные.

Не было очевидных оснований для вынесения второго предупреждения в матче за безрассудство.

Судье следовало ограничиться назначением штрафного удара в пользу команды «Ростов» без вынесения дисциплинарных санкций в данной игровой ситуации.

Матч завершился победой «Динамо» 1:0.

k6aupdkfbmvs
сегодня в 15:36
И какие выводы из этого решения????.... и тогда зачем они нужны...
STVA 1
сегодня в 15:24
От этих решений ни холодно и не жарко))
Гость
