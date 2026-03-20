ЭСК: «Бобровский ошибочно удалил Рубенса в игре „Ростов“ — „Динамо“»

ЭСК РФС вынесла решение по эпизоду с удалением игрока «Динамо» Рубенса в матче 21-го тура РПЛ против «Ростова». Отмечается, что судья Ян Бобровский ошибся в этом эпизоде:
Действия Рубенса в единоборстве за мяч с игроком «Ростова» Ильей Вахания комиссия квалифицирует как неосторожные.
Не было очевидных оснований для вынесения второго предупреждения в матче за безрассудство.
Судье следовало ограничиться назначением штрафного удара в пользу команды «Ростов» без вынесения дисциплинарных санкций в данной игровой ситуации.
Матч завершился победой «Динамо» 1:0.