ЭСК: «Бобровский ошибочно удалил Рубенса в игре „Ростов“ — „Динамо“»

сегодня, 15:17

ЭСК РФС вынесла решение по эпизоду с удалением игрока «Динамо» в матче 21-го тура РПЛ против «Ростова». Отмечается, что судья ошибся в этом эпизоде:

Действия Рубенса в единоборстве за мяч с игроком «Ростова» Ильей Вахания комиссия квалифицирует как неосторожные. Не было очевидных оснований для вынесения второго предупреждения в матче за безрассудство. Судье следовало ограничиться назначением штрафного удара в пользу команды «Ростов» без вынесения дисциплинарных санкций в данной игровой ситуации.

Матч завершился победой «Динамо» 1:0.