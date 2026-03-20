Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

ЭСК поддержала решение Карасёва не удалять Вендела в игре против «Спартака»

сегодня, 15:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия РФС поддержала решение судьи Сергея Карасёва не удалять хавбека «Зенита» Вендела за опасную игру против полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в матче 21-го тура РПЛ.

В заявлении говорится:

Действие Вендела, совершившего движение ногой низкой интенсивности в игрока «Спартак-Москва» Романа Зобнина, наказывается вынесением предупреждения.

В действии Вендела нет чрезмерной силы или жестокости.

Судья правильно расценил ситуацию и вынес жёлтую карточку.

Подписывайся в ВК
Все новости
ЭСК решила, что Карасёв ошибся, не удалив Соболева в игре 21-го тура РПЛ
Сегодня, 15:08
«Динамо» обратилось в ЭСК после матча Кубка России со «Спартаком»
Вчера, 23:09
Российские судьи отработали полуфинал Кубка Саудовской Аравии
Вчера, 09:09
Генич высмеял пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в игре с «Зенитом»
18 марта
Мажич заявил, что Соболев должен был быть удалён в матче со «Спартаком»
18 марта
ОфициальноЛевников рассудит ответный матч «Спартака» и «Динамо» в Кубке России
16 марта
Все комментарии
Bad Listener
сегодня в 16:18
Мда, а можно в лицо Карасеву плюнуть если с низкой интенсивностью?
h_a_k_k_e_r
сегодня в 15:35
То есть можно себя вести неспортивно, но с низкой интенсивностью? Где это прописано? Неспортивное поведение должно быть жестко наказуемо.
7jparnnz438a
сегодня в 15:35
Карась вышел из воды сухим....
sv_1969
сегодня в 15:27
На одном сайте независимый эксперт разбирал это решение! Вывод-прямая красная!
А тут про низкую интенсивность грят(((
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 