ЭСК поддержала решение Карасёва не удалять Вендела в игре против «Спартака»

Экспертно-судейская комиссия РФС поддержала решение судьи Сергея Карасёва не удалять хавбека «Зенита» Вендела за опасную игру против полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в матче 21-го тура РПЛ.
В заявлении говорится:
Действие Вендела, совершившего движение ногой низкой интенсивности в игрока «Спартак-Москва» Романа Зобнина, наказывается вынесением предупреждения.
В действии Вендела нет чрезмерной силы или жестокости.
Судья правильно расценил ситуацию и вынес жёлтую карточку.
А тут про низкую интенсивность грят(((
