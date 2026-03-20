Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Иванов рассудит «Динамо» и «Зенит» в 22-м туре РПЛ

сегодня, 15:31

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 22-го тура Мир Российской Премьер-лиги.

21 марта (суббота)

«Ахмат» – «Ростов»: судья – Евгений Кукуляк

Помощники судьи – Андрей Болотенков, Алексей Ермилов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.

ЦСКА – «Динамо» Махачкала: судья – Антон Фролов

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Краснодар» – «Пари Нижний Новгород»: судья – Алексей Сухой

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Виктор Кулагин.

«Балтика» – «Сочи»: судья – Станислав Матвеев

Помощники судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Маликов; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Алексей Резников.

22 марта (воскресенье)

«Оренбург» – «Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев

Помощники судьи – Денис Петров, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Андрей Иванов.

«Динамо» Москва – «Зенит»: судья – Сергей Иванов

Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Крылья Советов» – «Рубин»: судья – Артём Чистяков

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Стипиди; резервный судья – Юрий Матвеев; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Сергей Карасёв; инспектор – Сергей Французов.

«Локомотив» – «Акрон»: судья – Сергей Цыганок

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Николай Иванов.

Подписывайся в ВК
Все новости
ЭСК поддержала решение Карасёва не удалять Вендела в игре против «Спартака»
Сегодня, 15:25
ЭСК решила, что Карасёв ошибся, не удалив Соболева в игре 21-го тура РПЛ
Сегодня, 15:08
«Динамо» обратилось в ЭСК после матча Кубка России со «Спартаком»
Вчера, 23:09
Российские судьи отработали полуфинал Кубка Саудовской Аравии
Вчера, 09:09
Генич высмеял пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в игре с «Зенитом»
18 марта
Мажич заявил, что Соболев должен был быть удалён в матче со «Спартаком»
18 марта
Все комментарии
b5tmd75v8qrr
сегодня в 16:17
Ему уже явно за два пендаля перечисление сделали по тарифу
Инсаров
сегодня в 16:11, ред.
Однако!!! Можно смело говорить о том, что Сергей Иванов стал личным судьёй "Зенита". С "Балтикой" он заправлял ВАРом. Со "Спартаком" он вновь, чисто случайно, наверное, вновь оказался на ВАРе. Теперь с "Динамо" "Зенит" решил выставить его в поле. А на ВАРе почему не Кукуян или Карасёв? Только они могут правильные линии "рисовать".
Мои соболезнования тренерскому штабу и игрокам "Динамо". Из 4 игр "Зенита" после зимнего перерыва в трёх был задействован Сергей Иванов!!!
wbe6gxc9bnx7
сегодня в 15:33
Удачи судьям и главное без сильных косяков
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 