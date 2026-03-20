Иванов рассудит «Динамо» и «Зенит» в 22-м туре РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 22-го тура Мир Российской Премьер-лиги.
21 марта (суббота)
«Ахмат» – «Ростов»: судья – Евгений Кукуляк
Помощники судьи – Андрей Болотенков, Алексей Ермилов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.
ЦСКА – «Динамо» Махачкала: судья – Антон Фролов
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Краснодар» – «Пари Нижний Новгород»: судья – Алексей Сухой
Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Виктор Кулагин.
«Балтика» – «Сочи»: судья – Станислав Матвеев
Помощники судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Маликов; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Алексей Резников.
22 марта (воскресенье)
«Оренбург» – «Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев
Помощники судьи – Денис Петров, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Андрей Иванов.
«Динамо» Москва – «Зенит»: судья – Сергей Иванов
Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Юрий Баскаков.
«Крылья Советов» – «Рубин»: судья – Артём Чистяков
Помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Стипиди; резервный судья – Юрий Матвеев; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Сергей Карасёв; инспектор – Сергей Французов.
«Локомотив» – «Акрон»: судья – Сергей Цыганок
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Николай Иванов.
Мои соболезнования тренерскому штабу и игрокам "Динамо". Из 4 игр "Зенита" после зимнего перерыва в трёх был задействован Сергей Иванов!!!
