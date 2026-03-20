Шаронов назвал своих любимых музыкальных исполнителей

сегодня, 16:55

Тренер московского «Динамо» Роман Шаронов, известный как большой ценитель рока, рассказал о своих музыкальных предпочтениях.

Могу назвать группу или исполнителя. Исполнитель — Оззи. Группа — «Металлика». На третьем месте для меня — Slipknot с Кори Тейлором. Сейчас так. Но в определенное время там был Кобейн с «Нирваной». Просто был период, когда я слушал его постоянно. Наверное, это было мое внутреннее состояние.

Для меня важны тексты, что в них подразумевается, поэтому я часто читаю пояснения, что музыканты имели в виду. Там люди выражают такие моменты, что ты просто реагируешь «вау». Так что глубина слов, смысл для меня важны.

Были периоды, когда слушал сначала одну музыку, потом — другую, затем — третью. Сейчас у меня есть определенный набор, состоящий из разных направлений рок-музыки: от Pink Floyd, Nirvana, Ozzy, Guns N' Roses до Slipknot. Между ними — Metallica и Slayer. Исходя из состояния, я включаю то, что хочу послушать.

9nkrzp955dbt
9nkrzp955dbt
сегодня в 18:18
Да ты хоть частушками заслушивайся, лишь бы Динамо завтра пендаль-тим сделало!
баск
баск
сегодня в 17:38, ред.
Когда Гусев пригласил его в ТШ, Шаронов казался тёмной, невнятной лошадкой..
Но по мере развития событий он как помощник Ролана всё больше нравится.
Он очень вовлечён, это всегда подкупает.

Учитывая же, что у него приличный игроцкий опыт, и не с кем-нибудь, а с целым Бердыевым, да и тренерский кое-какой тоже имеется, трудно удержаться от позитивного восприятия этого человека.

Что же касается его музыкальных вкусов..)
Человек с такими вкусами не может быть равнодушным, а это, пожалуй, главное.
Хочется, чтобы у него в Динамо получилось..
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:28
А зачем нам его предпочтения?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:22
Хороший выбор, но голову надо мыть
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:05
"Были периоды, когда слушал сначала одну музыку, потом — другую, затем — третью."

- "Вот это первый
А вот второй
А это третий
Три аккорда
Вот это первый
А вот второй
А это третий и всё!"...)
