Шаронов назвал своих любимых музыкальных исполнителей

Тренер московского «Динамо» , известный как большой ценитель рока, рассказал о своих музыкальных предпочтениях.

Могу назвать группу или исполнителя. Исполнитель — Оззи. Группа — «Металлика». На третьем месте для меня — Slipknot с Кори Тейлором. Сейчас так. Но в определенное время там был Кобейн с «Нирваной». Просто был период, когда я слушал его постоянно. Наверное, это было мое внутреннее состояние.

Для меня важны тексты, что в них подразумевается, поэтому я часто читаю пояснения, что музыканты имели в виду. Там люди выражают такие моменты, что ты просто реагируешь «вау». Так что глубина слов, смысл для меня важны.

Были периоды, когда слушал сначала одну музыку, потом — другую, затем — третью. Сейчас у меня есть определенный набор, состоящий из разных направлений рок-музыки: от Pink Floyd, Nirvana, Ozzy, Guns N' Roses до Slipknot. Между ними — Metallica и Slayer. Исходя из состояния, я включаю то, что хочу послушать.