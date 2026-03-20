«Челси» рассматривает трёх кандидатов на позицию центрального полузащитника

сегодня, 18:15

«Челси» приступил к формированию списка потенциальных кандидатов на позицию центрального полузащитника в связи с возможным уходом Энцо Фернандеса в летнее трансферное окно.

Приоритетной целью «синих» является хавбек «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон. Однако переход футболиста осложняется высокой трансферной стоимостью: его нынешний клуб запрашивает порядка £100 млн.

В шорт-лист также включены 20-летний полузащитник «АЗ Алкмар» Кес Смит и 18-летний футболист «Вулверхэмптона» Матеус Мане.

Все комментарии
A.S.A
сегодня в 19:06, ред.
Им запретили подписывать игроков для молодежных составов и в академию, если я не путаю
A.S.A
сегодня в 19:05
Если верить слухам, то на Энцо поглядывают Мадридский Реал и МС. Для каждого из них Энцо стал бы отличным усилением, учитывая игровые качества и характер аргентинца! Вообще, трансфер Энцо в Реал или Сити будет зависеть от нескольких факторов, которые могут вытекать друг из друга.... Реал желает заполучить Родри, и если испанец уедет в Мадрид, то Сити смело может пойти за Энцо! Плюс, если Пеп всё же покинет Сити летом, то главным кандидатом на его местотбудет Мареска, а тот отлично знаком с аргентинцем, и этот фактор такиже может повлиять на выбор игрока в пользу Сити!
Так же, ходят слухи, что Сити желает подписать Андерсона, и вот тогда, если горожане пойдут за англичанином, то в свою очередь Реал может пойти за Энцо....вообщем, лето обещает быть жарким!
Romeo 777
сегодня в 18:54
Команде опыта не хватает, а эти ничему не учащиеся олени Болик/Эгбалик все больше и больше омолаживают состав 😂🤦🏽‍♂️ и так самый молодой состав в ЛЧ был
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:46, ред.
Разве Челси не получил бан на трансферы?
