«Челси» рассматривает трёх кандидатов на позицию центрального полузащитника

«Челси» приступил к формированию списка потенциальных кандидатов на позицию центрального полузащитника в связи с возможным уходом Энцо Фернандеса в летнее трансферное окно.
Приоритетной целью «синих» является хавбек «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон. Однако переход футболиста осложняется высокой трансферной стоимостью: его нынешний клуб запрашивает порядка £100 млн.
В шорт-лист также включены 20-летний полузащитник «АЗ Алкмар» Кес Смит и 18-летний футболист «Вулверхэмптона» Матеус Мане.
Так же, ходят слухи, что Сити желает подписать Андерсона, и вот тогда, если горожане пойдут за англичанином, то в свою очередь Реал может пойти за Энцо....вообщем, лето обещает быть жарким!
