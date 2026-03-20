КДК РФС оштрафовал «Торпедо» и продлил дисквалификацию Леонида Соболева

По решению Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС срок дисквалификации бывшего совладельца «Торпедо» Леонида Соболева был продлен до пяти с половиной лет. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
КДК рассмотрел заявление заместителя генерального директора РФС Дениса Рогачева, также дело рассматривалось по материалам СМИ. Было установлено, что Соболев, будучи отстраненным от футбольной деятельности, находился с спортивной зоне стадиона. По информации от ФНЛ аккредитацию на игру могло дать только «Торпедо», клуб сообщил, что аккредитация не выдавалась. Мы выяснили, что Соболев с трибуны спустился вниз и прошел в спортивную зону.
Решение следующее: за неисполнение спортивной санкции — увеличить ранее назначенную в отношении Соболева спортивную санкцию в виде отстранения от любой связанной с футболом деятельности на 6 месяцев и оштрафовать его на 500 000 рублей. За необеспечение исполнения Соболевым спортивной санкции — оштрафовать «Торпедо» на 500 000 рублей. За нарушение клубом регламента в части безопасности при проведении спортивных соревнований — оштрафовать «Торпедо» на 100 тысяч рублей.