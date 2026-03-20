КДК РФС оштрафовал «Торпедо» и продлил дисквалификацию Леонида Соболева

По решению Контрольно-дисциплинарного комитета ( КДК ) РФС срок дисквалификации бывшего совладельца «Торпедо» Леонида Соболева был продлен до пяти с половиной лет. Об этом сообщил глава комитета .

КДК рассмотрел заявление заместителя генерального директора РФС Дениса Рогачева, также дело рассматривалось по материалам СМИ . Было установлено, что Соболев, будучи отстраненным от футбольной деятельности, находился с спортивной зоне стадиона. По информации от ФНЛ аккредитацию на игру могло дать только «Торпедо», клуб сообщил, что аккредитация не выдавалась. Мы выяснили, что Соболев с трибуны спустился вниз и прошел в спортивную зону.

Решение следующее: за неисполнение спортивной санкции — увеличить ранее назначенную в отношении Соболева спортивную санкцию в виде отстранения от любой связанной с футболом деятельности на 6 месяцев и оштрафовать его на 500 000 рублей. За необеспечение исполнения Соболевым спортивной санкции — оштрафовать «Торпедо» на 500 000 рублей. За нарушение клубом регламента в части безопасности при проведении спортивных соревнований — оштрафовать «Торпедо» на 100 тысяч рублей.