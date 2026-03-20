КДК РФС оштрафовал «Зенит» и «Спартак» на 145 тыс. рублей

1774022095

сегодня, 18:54

Контрольно-дисциплинарный комитет КДК РФС вынес санкции в отношении «Зенита» и «Спартака» после их встречи в 21-м туре чемпионата России (2:0).

Как сообщил глава комитета , суммарный объем штрафов для обоих клубов составил 145 тысяч рублей.

Массовое скандирование болельщиками «Зенита» оскорбительных выражений в адрес «Спартака» — штраф «Зениту» 15 тысяч рублей. Массовое скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес «Зенита» — штраф «Спартаку» 100 тысяч рублей.

Также был оштрафован наставник «Спартака» на 10 тысяч рублей за выход из технической зоны, а еще 30 тысяч рублей клуб выплатит за несвоевременное появление команды на поле перед стартовым свистком.