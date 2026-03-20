КДК РФС оштрафовал «Зенит» и «Спартак» на 145 тыс. рублей

сегодня, 18:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет КДК РФС вынес санкции в отношении «Зенита» и «Спартака» после их встречи в 21-м туре чемпионата России (2:0).

Как сообщил глава комитета Артур Григорьянц, суммарный объем штрафов для обоих клубов составил 145 тысяч рублей.

Массовое скандирование болельщиками «Зенита» оскорбительных выражений в адрес «Спартака» — штраф «Зениту» 15 тысяч рублей. Массовое скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес «Зенита» — штраф «Спартаку» 100 тысяч рублей.

Также был оштрафован наставник «Спартака» Хуан Карседо на 10 тысяч рублей за выход из технической зоны, а еще 30 тысяч рублей клуб выплатит за несвоевременное появление команды на поле перед стартовым свистком.

Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 19:20
Любопытно, болельщиков было меньше на выездном матче, а накричали оскорблений они больше в разы, а можно как то с измерительными приборами ознакомиться и принципами их действия, кричалкометр предъявите ваш пожалуйста
112910415
112910415
сегодня в 19:20
спартаковские эффективнее кричали !
Валерыч
Валерыч
сегодня в 19:08
А почему такая большая разница между клубами в штрафах за скандирование болельщиками оскорблений? Неужели, оскорбительные выражения болельщиков "Спартака" были в 6 с лишним раз оскорбительнее выражений болельщиков "Зенита?)
lotsman
lotsman
сегодня в 19:08
Спартаковские болельщики накричали на 85 тысяч больше.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:05
Нормальная кормушка, исправно деньги приносит. Особенно московские команды...
