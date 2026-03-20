Соболев: «В „Спартаке“ есть „человек-паразит“, который делает клубу хуже»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев раскрыл детали своего ухода из московского «Спартака».
Футболист, защищавший цвета столичного клуба с 2020 по 2024 год, сообщил, что инициатива о трансфере исходила от него еще задолго до официального перехода.
По словам форварда, он дважды уведомлял руководство «красно-белых» о желании сменить клуб: сначала осенью 2023 года, а затем повторно в январе 2024 года во время зимних учебно-тренировочных сборов. Нападающий утверждает, что на ситуацию повлиял еще «один человек-паразит» внутри структуры клуба, не называя при этом конкретного имени.
Я не буду называть фамилии, но в клубе есть несколько определенных людей, которые делают «Спартаку» только хуже. Футболисты знают, о ком я говорю — речь о людях-паразитах, которые изнутри делают клубу плохо. И в том числе из-за этих людей я тоже ушел. Я уверен, что если клуб уберет этих паразитов, — а клуб прекрасно знает, что это за люди, — «Спартак» станет лучше.
В целом после ухода Федуна в клубе многое поменялось, и я не со всеми переменами был согласен. Тогда понял, что нам просто не по пути, у них чуть другие задачи и другие цели.