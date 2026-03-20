Соболев: «В „Спартаке“ есть „человек-паразит“, который делает клубу хуже»

Нападающий «Зенита» раскрыл детали своего ухода из московского «Спартака».

Футболист, защищавший цвета столичного клуба с 2020 по 2024 год, сообщил, что инициатива о трансфере исходила от него еще задолго до официального перехода.

По словам форварда, он дважды уведомлял руководство «красно-белых» о желании сменить клуб: сначала осенью 2023 года, а затем повторно в январе 2024 года во время зимних учебно-тренировочных сборов. Нападающий утверждает, что на ситуацию повлиял еще «один человек-паразит» внутри структуры клуба, не называя при этом конкретного имени.