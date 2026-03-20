Соболев: «В „Спартаке“ есть „человек-паразит“, который делает клубу хуже»

сегодня, 19:04

Нападающий «Зенита» Александр Соболев раскрыл детали своего ухода из московского «Спартака».

Футболист, защищавший цвета столичного клуба с 2020 по 2024 год, сообщил, что инициатива о трансфере исходила от него еще задолго до официального перехода.

По словам форварда, он дважды уведомлял руководство «красно-белых» о желании сменить клуб: сначала осенью 2023 года, а затем повторно в январе 2024 года во время зимних учебно-тренировочных сборов. Нападающий утверждает, что на ситуацию повлиял еще «один человек-паразит» внутри структуры клуба, не называя при этом конкретного имени.

Я не буду называть фамилии, но в клубе есть несколько определенных людей, которые делают «Спартаку» только хуже. Футболисты знают, о ком я говорю — речь о людях-паразитах, которые изнутри делают клубу плохо. И в том числе из-за этих людей я тоже ушел. Я уверен, что если клуб уберет этих паразитов, — а клуб прекрасно знает, что это за люди, — «Спартак» станет лучше.
В целом после ухода Федуна в клубе многое поменялось, и я не со всеми переменами был согласен. Тогда понял, что нам просто не по пути, у них чуть другие задачи и другие цели.

Vilar
сегодня в 20:04
Вот, почему, как гнилой 56, так обязательно футболист? Вместо того, чтобы благодарить Спартак, это человекообразное создание рассказывает про человека-паразита. Его и так мало, кто уважает, теперь количество таких увеличится намного.
CCCP1922
сегодня в 20:00, ред.
Что, Санек, неймётся тебе? Захотелось острых ощущений? Играл бы себе спокойно, зачем тебе интриги? Ведь не вывезешь, ещё и виноватым останешься. Хочешь назвать фамилии? Назови, болельщикам Спартака это тоже интересно, но уважать тебя больше не станут. Ябеды у нас не в почёте...
sv_1969
сегодня в 19:32
Одного дельфина паразита скинули в Зенит))) Ну а если серьезно то хуже нет уйти и выносить сор из избы, даже если ты думаешь что прав! Спартак со времен Лукойла стал клубом в котором окопались паразиты! Да и самому Алекперову нужны не результаты а пиар!
Bad Listener
сегодня в 19:14, ред.
Человек? Я думал это целая организация. И опять грубая ошибка, дельфин никакой не паразит, дельфин - млекопитающее
shur
сегодня в 19:09
....как не странно, но самое главное в этом стукачестве - фамилии!!!
Сила в правде , назови фамилии, Брат!!!
