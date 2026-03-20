Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Россия. Премьер-Лига 2025/2026

«Балтика» планирует сократить срок дисквалификации Талалаева

сегодня, 19:18
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников прокомментировал решение КДК РФС о дисквалификации главного тренера команды Андрея Талалаева на четыре матча. Функционер назвал такой вердикт слишком суровым.

Не знаком с юридическими нюансами, но по духу игры и тому, что происходило в матче, считаю, что четыре игры — слишком много. Где-то в голове держал наказание в два матча. Челестини вовсе наказан на одну игру. Мы пообщались с генеральным директором и решили, что еще поборемся и попробуем сократить эту дисквалификацию. Будет ли клуб наказывать тренера? Мы проведем профилактическую беседу.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:34
Мне кажется для Балтики лучше держать Андрюху на трибунах! Великий Бесков оттуда наблюдал за игрой!
shur
shur ответ Варвар7
сегодня в 19:23
...решили сократить поставки "Балтики" на неопределённый срок...!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:20
Андрюху по "УДО" хотят "вывести"? )))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 