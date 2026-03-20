«Балтика» планирует сократить срок дисквалификации Талалаева

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников прокомментировал решение КДК РФС о дисквалификации главного тренера команды на четыре матча. Функционер назвал такой вердикт слишком суровым.

Не знаком с юридическими нюансами, но по духу игры и тому, что происходило в матче, считаю, что четыре игры — слишком много. Где-то в голове держал наказание в два матча. Челестини вовсе наказан на одну игру. Мы пообщались с генеральным директором и решили, что еще поборемся и попробуем сократить эту дисквалификацию. Будет ли клуб наказывать тренера? Мы проведем профилактическую беседу.