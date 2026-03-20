«Манчестер Юнайтед» близок к продлению соглашений с Майну и Магуайром

Руководство «Манчестер Юнайтед» находится на продвинутой стадии обсуждения новых соглашений с защитником Харри Магуайром и полузащитником Кобби Майну.
Ожидается, что 20-летний хавбек подпишет долгосрочный контракт до лета 2031 года с существенным увеличением зарплаты. В то же время 33-летний Магуайр близок к пролонгации по схеме «1+1».
Несмотря на то, что текущий договор защитника истекает уже в конце июня, стороны практически уладили основные детали.
обороны МЮ! А ведь это правда, помню как они постоянно что то
странное вытворяли с Давидом, вот нервы нам выматывали!!!
обороны МЮ! А ведь это правда, помню как они постоянно что то
странное вытворяли с Давидом, вот нервы нам выматывали!!!