Матч «Ростова» и «Пари НН» в 23-м туре РПЛ находится под угрозой срыва

сегодня, 21:02

По данным инсайдера Ивана Карпова, матч 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Пари НН» может не состояться из-за критических финансовых проблем «желто-синих», включая блокировку счетов и прекращение финансирования со стороны спонсора.

Клуб не имеет средств на выезд в Нижний Новгород, а молодежные команды столкнулись с трехмесячными задержками зарплат, долгами за сборы и отсутствием средств на логистику.

В данный момент совет директоров ведет безрезультатный поиск спонсоров, при этом операторы отказываются обслуживать команду без предоплаты.