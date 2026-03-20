Матч «Ростова» и «Пари НН» в 23-м туре РПЛ находится под угрозой срыва

сегодня, 21:02
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов05.04.2026 в 14:00 Не начался

По данным инсайдера Ивана Карпова, матч 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Пари НН» может не состояться из-за критических финансовых проблем «желто-синих», включая блокировку счетов и прекращение финансирования со стороны спонсора.

Клуб не имеет средств на выезд в Нижний Новгород, а молодежные команды столкнулись с трехмесячными задержками зарплат, долгами за сборы и отсутствием средств на логистику.

В данный момент совет директоров ведет безрезультатный поиск спонсоров, при этом операторы отказываются обслуживать команду без предоплаты.

sv_1969
sv_1969 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 21:38
Нашлись "добрые"люди , которые подкрались незаметно
a-league
a-league ответ Тот самый чувак (раскрыть)
сегодня в 21:31, ред.
Ну да, мы тут порулили чутка и поэтому до сих пор неизвестно, где растворились 11 млн евро, вырученных от продажи Осипенко, Глебова и Комличенко.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:30
Начались проблемы, как бы дотянуть до конца сезона...
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ a-league (раскрыть)
сегодня в 21:24
Бабло попилили и трава не расти.
particular
particular
сегодня в 21:11, ред.
Печаль... Хотя, не сказать, что такое стало неожиданностью... Ростов периодически потряхивало, а теперь похоже, что-то кто-то подкрался незаметно...
a-league
a-league
сегодня в 21:06, ред.
Сразу видно, что Слюсарев со свои подельником Гончаровым (бывшим гендиром Чайки) уже навёли "идеальный порядок" в финансах клуба после того, как нагло отжали его у Арташеса Арутюнянца.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 21:03
Интрига, однако.... неожиданная новость....
Гость
