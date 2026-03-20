«Ливерпуль» осудил расистские оскорбления в адрес Ибраимы Конате в соцсетях

сегодня, 21:14

«Ливерпуль» опубликовал официальное заявление в ответ на участившиеся случаи проявления расизма в адрес защитника Ибраимы Конате в социальных сетях.

«Ливерпуль» глубоко возмущен расистскими оскорблениями в адрес Ибраимы Конате. Мы заявляем: подобному проявлению ненависти и трусости нет места ни в спорте, ни в жизни.

Наши игроки — не мишени для атак анонимов. Платформы соцсетей обязаны перестать игнорировать проблему и начать использовать свои ресурсы для реальной защиты людей, а не допускать распространение агрессии.

Мы оказываем Ибраиме полную поддержку. Обычного осуждения мало — индустрия и технологические гиганты должны действовать немедленно, чтобы искоренить расизм в цифровой среде.

