«Реал» рассматривает трансфер Майкла Олисе за 165 млн евро

вчера, 22:57

По информации журналиста Кристиана Фалька, вингер «Баварии» Майкл Олисе попал в сферу интересов мадридского «Реала».

Президент «сливочных» Флорентино Перес рассматривает возможность трансфера игрока. Сообщается, что «Реал» готов предложить за француза около 160–165 млн евро.

Несмотря на нежелание «Баварии» продавать одного из ключевых футболистов, официальный запрос в таком размере может изменить позицию немецкого клуба.

Vilar
вчера в 23:52
Сейчас лучше нефть покупать, чем футболистов.
STVA 1
вчера в 23:42
Объявление через некоторое время - Зенит предлагает за Олисе два танкера СПГ)))
пират Елизаветы
вчера в 23:18
контракт с Баварией до 2029.
немцы даже не станут разговаривать с Пересом.
а если Олисе и его агенты замутят бунт, тогда ценник не менее 200 млн.
а Компани после Бернли в Баварии чувствует себя как ребенок обеспеченных родителей в Новый год.
и вряд ли захочет расстаться с таким игроком))))
Comentarios
вчера в 23:11
ПСЖ на него тоже облизываются. Парень нарасхват
Варвар7
вчера в 23:07
Ставки повышаются - в борьбу за Олисе включился Реал...
