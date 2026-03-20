«Реал» рассматривает трансфер Майкла Олисе за 165 млн евро

1774036650

вчера, 22:57

По информации журналиста Кристиана Фалька, вингер «Баварии» попал в сферу интересов мадридского «Реала».

Президент «сливочных» Флорентино Перес рассматривает возможность трансфера игрока. Сообщается, что «Реал» готов предложить за француза около 160–165 млн евро.

Несмотря на нежелание «Баварии» продавать одного из ключевых футболистов, официальный запрос в таком размере может изменить позицию немецкого клуба.