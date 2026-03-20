Холанд уведомил руководство «Манчестер Сити» о желании сменить клуб

вчера, 23:15

Нападающий «Манчестер Сити» может сменить клуб в предстоящее летнее трансферное окно.

По данным источника, норвежец разочарован результатами команды в еврокубках, а также в чемпионате и уже уведомил руководство о желании рассмотреть входящие предложения, в том числе от «Барселоны».

Ожидается, что «горожане» не будут препятствовать уходу форварда и переключатся на поиск новой «девятки».