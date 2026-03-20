Холанд уведомил руководство «Манчестер Сити» о желании сменить клуб

вчера, 23:15

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может сменить клуб в предстоящее летнее трансферное окно.

По данным источника, норвежец разочарован результатами команды в еврокубках, а также в чемпионате и уже уведомил руководство о желании рассмотреть входящие предложения, в том числе от «Барселоны».

Ожидается, что «горожане» не будут препятствовать уходу форварда и переключатся на поиск новой «девятки».

Шишанутый
Шишанутый ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:36
Реал найдет куда вставить Холанда. Когда Мбаппе покупали тоже говорили "а как он играть будет с Винисиусом" но не чего играют. И Холанду место найдем. Ну он конечно ЦФ будет а Мбаппе может справа .он там вроде за Монако играл. Это будет убойная атака Барсу рвать ⚽👊👊🏻👊🏿
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:12
Холанду капитально надо перезагрузится.
человек морально уставшим выглядит. даже жалко))
Барса может предложит обмен.
Торрес на Холанд....ну еще с доплатой.
но думаю, здесь Перес победит Лапорта всухую.
хотя Мбаппе и Винисиусу это может сильно не понравится.
Холанд может убить эго этих суперзвезд.
насчет МанСити, в летом возможна большая миграция игроков.
да и Гвардиоле пора самому понять и принять, что пришло время уйти из МС.
конечно, обязательно красивый пост в нельзяграме запилить со словами прощания....клуб, игроки и многие болельщики точно скажут благодарственные слова.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 00:04
Ну а я тут при чем?) я всё аргументировал.
Холан медийная звезда футбола как и Месси.
Настоящие звезды футбола это Хвича, Вальверде, Рафинья и они не зависимы
Nenash
Nenash ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:59
Ничего не понял.. 🤭
STVA 1
STVA 1 ответ Водолей Сергеев (раскрыть)
вчера в 23:57
Вопрос админам!
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:54
А кто мешал сделать результаты лучше
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 23:52
И Месси зависим был,хотя даже не знает что такое АПЛ.
Плохо команда зависит от игрока и его эгоизма, а здесь Холан очень скромен и предан делу
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:50
Клоны клонами - на конкурсы условно больше 5 кф нет смысла принимать просто и всё, зачем миллиард матчей тут и лиг
STVA 1
STVA 1 ответ Водолей Сергеев (раскрыть)
вчера в 23:48
Это годы длится! Админы борются с клонами ! Но....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:48, ред.
Был Кевин и был Сити, а теперь нет вожака и ГТ устал от футбола.. Сити ждёт перестройка, это нормально, но она затянулась.
Кстати, а фанов Сити давно кто-то видел здесь? они как маркер
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:47
Хроника событий по Холанду!
Сначала бороду отрастил!
Потом объявил)))
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:46
Редакция наверно должна решать эти вопросы, иначе это баловство все эти расклады и цифры ROI и прочие параметры за месяц и годы
particular
particular
вчера в 23:46
После суровых реалий АПЛ норвежец вполне может выстрелить в любом другом чемпионате...
STVA 1
STVA 1 ответ Водолей Сергеев (раскрыть)
вчера в 23:44
Да много тут копий ломалось по этому поводу! И процентов на 80 это один или два юзера с клонами!
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 23:42
ТИПИЧНЫЙ СОККЕР - ОМОНИЯ АРАДИПУ – ЭНОСИС 1-2 --- кф 20 на победу 2
Нормально парни играют в соккер...- для чего такие пирожки в конкурсе для ставок в группах стоят? Если это нормально и всех всё устраивает – тогда скажите что я просто не понимаю, что так должно быть. Возможно не все знают – на серьёзных ресурсах в конкурсах больше кф 3 не дают играть, а тут 15, 18, 20. Вот нормальная тёплая атмосфера на Соккере, но такая ИПОЛИТизация в ставках подрывает интерес к игре. 10 человек взяли по 40 штук – умора!
Валерыч
Валерыч
вчера в 23:41
А может в "Барсу" вместо Левандовского?)
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
вчера в 23:34
В Реал Мадрид собрался!
Nenash
Nenash
вчера в 23:21
Зависимый от партнёров игрок.. 🫤
Гость
