«Ботафого» грозит трансферный бан из-за долга перед «Зенитом»

Бразильскому «Ботафого» грозит трансферный бан из-за невыполнения финансовых обязательств перед «Зенитом».
По данным портала источника, задолженность клуба составляет € 5,7 млн и связана с переходом вингера Артура Гимараеша, который состоялся в январе 2025 года.
Сообщается, что бразильская сторона пропустила уже три транша по € 1,9 млн каждый, которые должны были поступить на счета сине-бело-голубых в марте, июне и октябре 2025 года.
В случае дальнейшей задержки выплат на «Ботафого» будет наложен официальный запрет на регистрацию новых игроков.