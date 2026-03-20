«Ботафого» грозит трансферный бан из-за долга перед «Зенитом»

вчера, 23:57

Бразильскому «Ботафого» грозит трансферный бан из-за невыполнения финансовых обязательств перед «Зенитом».

По данным портала источника, задолженность клуба составляет € 5,7 млн и связана с переходом вингера Артура Гимараеша, который состоялся в январе 2025 года.

Сообщается, что бразильская сторона пропустила уже три транша по € 1,9 млн каждый, которые должны были поступить на счета сине-бело-голубых в марте, июне и октябре 2025 года.

В случае дальнейшей задержки выплат на «Ботафого» будет наложен официальный запрет на регистрацию новых игроков.

Варвар7
сегодня в 01:07
" Бвбосы" - "Прокарнавалили" , то есть на карнавал пустили , там у них в Бразилии , он как в марте проходит...)))
Alex_67
сегодня в 01:04
В долговую яму их посадить бы?
Гость
