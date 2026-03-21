Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2025/2026

«Реал Сосьедад» уступил «Вильярреалу», Захарян вышел на замену

сегодня, 00:56
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал3 : 1Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

«Вильярреал» одержал победу над «Реалом Сосьедад» в матче 29-го тура Ла Лиги (3:1).

На 7-й минуте хозяева открыли счет усилиями Жерара Морено. На 15-й Жорж Микаутадзе удвоил преимущество «Вильярреала». Николя Пепе довел счет до крупного на 23-й, а на 47-й Лука Сучич отыграл один из мячей. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 82-й минуте матча и не отметился результативными действиями.

«Вильярреал» занимает 3-е место (58 очков). «Реал Сосьедад» идет 7-м (38 баллов).

Подписывайся в ВК
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 