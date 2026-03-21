Англия. Премьер-Лига 2025/2026

«Борнмут» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче АПЛ

сегодня, 00:58
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Борнмут» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в матче 31-го тура АПЛ (2:2).

Бруну Фернандеш вывел «красных дьяволов» вперед на 61-й минуте, реализовав пенальти. Райан Кристи на 67-й сравнял. На 71-й гости снова вышли вперед благодаря автоголу Джеймса Хилла. На 78-й минуте прямую красную карточку получил защитник МЮ Харри Магуайр, а на 81-й полузащитник «вишен» Крупи реализовал пенальти.

«Борнмут» занимает 10-е место (42 очка). «Манчестер Юнайтед» идет 3-м (55 баллов).

kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 01:36
И Игрок Матча сегодня...
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 01:13
с 78 минуты игра была 10 на 12: у МЮ удалили Магуайра, а за Борнмут весь матч играл судья.

Такого позорного судейства, конечно, давно не видел. Две ошибки рефери - два гола в ворота МЮ. Видимо, у товарища Атвелла горел экспресс...
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 01:07, ред.
Судью на мыло! Так кричали на стадионах в 40-50 е годы! "Сам слышал"... И Магу не за ..й удалил, и пенку не назначил! Итоговое резюме к матчу.
