«Борнмут» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче АПЛ

сегодня, 00:58

«Борнмут» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в матче 31-го тура АПЛ (2:2).

Бруну Фернандеш вывел «красных дьяволов» вперед на 61-й минуте, реализовав пенальти. Райан Кристи на 67-й сравнял. На 71-й гости снова вышли вперед благодаря автоголу Джеймса Хилла. На 78-й минуте прямую красную карточку получил защитник МЮ Харри Магуайр, а на 81-й полузащитник «вишен» Крупи реализовал пенальти.

«Борнмут» занимает 10-е место (42 очка). «Манчестер Юнайтед» идет 3-м (55 баллов).