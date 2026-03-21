«Борнмут» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче АПЛ

«Борнмут» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в матче 31-го тура АПЛ (2:2).
Бруну Фернандеш вывел «красных дьяволов» вперед на 61-й минуте, реализовав пенальти. Райан Кристи на 67-й сравнял. На 71-й гости снова вышли вперед благодаря автоголу Джеймса Хилла. На 78-й минуте прямую красную карточку получил защитник МЮ Харри Магуайр, а на 81-й полузащитник «вишен» Крупи реализовал пенальти.
«Борнмут» занимает 10-е место (42 очка). «Манчестер Юнайтед» идет 3-м (55 баллов).
Такого позорного судейства, конечно, давно не видел. Две ошибки рефери - два гола в ворота МЮ. Видимо, у товарища Атвелла горел экспресс...
