Аргентина сыграет с Мавританией и Замбией

сегодня, 08:05

Футбольная ассоциация Аргентины ( AFA ) официально подтвердила, что национальная сборная проведёт товарищеский матч против команды Мавритании 27 марта на стадионе «Ла Бомбонера», домашней арене клуба «Бока Хуниорс» в Буэнос-Айресе.

Изначально планировалось, что аргентинцы сыграют с Испанией в матче «Финалиссимы» в Катаре, однако встреча была отменена из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и невозможности гарантировать безопасность. Мавритания, в свою очередь, должна была встретиться с Палестиной в Марокко, но этот поединок также не состоится по той же причине. Ранее был отменён и запланированный на 31 марта матч Аргентины против Гватемалы: ФИФА не дала разрешения на встречу, поскольку гватемальцы уже должны были играть против Алжира в Италии.

Теперь было объявлено, что 31 марта аргентинцы примут на «Бомбонере» команду Замбии.