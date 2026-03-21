Аргентина сыграет с Мавританией и Замбией

сегодня, 08:05

Футбольная ассоциация Аргентины (AFA) официально подтвердила, что национальная сборная проведёт товарищеский матч против команды Мавритании 27 марта на стадионе «Ла Бомбонера», домашней арене клуба «Бока Хуниорс» в Буэнос-Айресе.

Изначально планировалось, что аргентинцы сыграют с Испанией в матче «Финалиссимы» в Катаре, однако встреча была отменена из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и невозможности гарантировать безопасность. Мавритания, в свою очередь, должна была встретиться с Палестиной в Марокко, но этот поединок также не состоится по той же причине. Ранее был отменён и запланированный на 31 марта матч Аргентины против Гватемалы: ФИФА не дала разрешения на встречу, поскольку гватемальцы уже должны были играть против Алжира в Италии.

Теперь было объявлено, что 31 марта аргентинцы примут на «Бомбонере» команду Замбии.

Водолей Сергеев
Водолей Сергеев ответ x48pb3jf6x3r (раскрыть)
сегодня в 09:13
К сожалению не в курсе кто это...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:02
Подобрали равных соперников для аргентосов. Ранл им с испанцами играть, не подросло у них талантливое поколение на смену
yyf23kbn9cz9
yyf23kbn9cz9
сегодня в 08:45
Повезло сборным что будут играть с Аргентиной... было бы счастье, да несчастье помогло.
yb64ffswms5f
yb64ffswms5f
сегодня в 08:34
Соперник конечно для Аргентины слабоват, а вот для Мавритании это очень хорошо.
x48pb3jf6x3r
x48pb3jf6x3r ответ Водолей Сергеев (раскрыть)
сегодня в 08:14
Какие 10 человек?)) Как обычно - один Славнов
9rg9dbc543k4
9rg9dbc543k4
сегодня в 08:09
Могли бы и поприличней соперничков найти
