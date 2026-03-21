Погба вернулся к тренировкам с основной командой «Монако»

сегодня, 08:16

Хавбек возобновил занятия в основной группе «Монако» после очередного повреждения. 33‑летний полузащитник, чьё возвращение в футбол после дисквалификации за допинг складывается непросто, пропустил период с начала декабря из‑за травмы икры, но теперь снова тренируется в общем строю.

С момента возвращения в строй Погба провёл на поле лишь 30 минут в трёх матчах за «Монако». Главный тренер команды Себастьен Поконьоли ранее выражал надежду, что хавбек сможет выйти на поле после мартовской паузы на матчи сборных.

Если восстановление продолжится без осложнений, Погба может получить игровое время в ближайших турах Лиги 1.