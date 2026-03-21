Погба вернулся к тренировкам с основной командой «Монако»

сегодня, 08:16

Хавбек Поль Погба возобновил занятия в основной группе «Монако» после очередного повреждения. 33‑летний полузащитник, чьё возвращение в футбол после дисквалификации за допинг складывается непросто, пропустил период с начала декабря из‑за травмы икры, но теперь снова тренируется в общем строю.

С момента возвращения в строй Погба провёл на поле лишь 30 минут в трёх матчах за «Монако». Главный тренер команды Себастьен Поконьоли ранее выражал надежду, что хавбек сможет выйти на поле после мартовской паузы на матчи сборных.

Если восстановление продолжится без осложнений, Погба может получить игровое время в ближайших турах Лиги 1.

Buzz Lightyear
сегодня в 09:16
Теперь бы постараться избегать травм, особенно серьёзных, и всё должно быть как минимум достаточно хорошо.
phr33z5rmdmx
сегодня в 08:48
Ну что, пусть теперь отрабатывает на поле доверие которое ему оказали...
sihafazatron
сегодня в 08:42
Зачем ему это? Давно уже закончился он как футболист
пират Елизаветы
сегодня в 08:22
многое зависит от самого Поль.
работать, играть и приносит пользу Монако
