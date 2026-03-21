В «Сассуоло» накануне матча с «Ювентусом» произошла вспышка коклюша

сегодня, 09:30
Ювентус — Сассуоло, 22:45, не начался

«Сассуоло» официально сообщил о вспышке коклюша в команде накануне выездного матча Серии А против «Ювентуса». В официальном заявлении клуба говорится, что по результатам тестов, проведённых в последние дни, выявлен один подтверждённый случай заболевания, ещё у пяти членов команды обнаружены симптомы, характерные для коклюша.

Все заболевшие изолированы и находятся под постоянным наблюдением медицинского штаба клуба в течение последних трёх дней. Медицинский персонал применяет все процедуры, предусмотренные действующими санитарными протоколами, в координации с органами здравоохранения. Бессимптомные члены команды уже прошли профилактические меры.

Клуб проинформировал Серию А о ситуации и продолжит мониторинг, принимая все необходимые меры для защиты здоровья игроков и персонала. Личности заражённого игрока и тех, у кого выявлены симптомы, не разглашаются.

Несмотря на вспышку, матч «Ювентус» — «Сассуоло», запланированный на субботу вечером на «Альянц Стэдиум», не будет перенесён, так как на данный момент нет оснований для отмены встречи.

Алиссон пропустит матчи «Ливерпуля» и сборной Бразилии из-за травмы
Вчера, 23:04
Голкипер «Тоттенхэма» Викарио выбыл на месяц из-за операции по поводу грыжи
Вчера, 20:53
Мохамед Салах выбыл на две недели из-за травмы
Вчера, 17:31
Защитник «Челси» Чалоба пропустит шесть недель из-за травмы
19 марта
Официально«Реал» сообщил о мышечной травме Куртуа
19 марта
ОфициальноВратарь «Барселоны» Гарсия избежал травмы
19 марта
lotsman
сегодня в 10:34
А я почему то считал что коклюш это болезнь маленьких детишек.)
Alex_67
сегодня в 09:58
Не до конца победили болезнь...
2427by9vfa3h
2427by9vfa3h ответ Водолей Сергеев (раскрыть)
сегодня в 09:36
Персонаж, лет 10 уже генерирующий здесь сотни клонов для конкурса прогнозов
Гость
