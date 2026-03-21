Леау пропустит матч «Милана» против «Торино» из-за травмы

сегодня, 09:33
МиланЛоготип футбольный клуб Милан-:-Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино20:00 Не начался

Португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау не сможет помочь команде в субботнем матче Серии А против «Торино» из-за рецидива боли в приводящей мышце бедра. Футболист не смог тренироваться в общей группе, сообщает издание FCInter1908.

В субботу Леау пройдёт дополнительное обследование, чтобы определить точную степень повреждения мышцы. Клуб пока не будет делать официальных заявлений о сроках восстановления, ожидая результатов медицинских тестов.

Это уже не первая проблема Леау с этой мышцей — ранее он уже испытывал дискомфорт в районе паха, что вызывало опасения у тренерского штаба «россонери». Руководство клуба особенно заинтересовано в скорейшем возвращении игрока, учитывая важность предстоящих матчей в борьбе за высокие места в чемпионате.

Zhgoon

сегодня в 11:27
Это будет самая хорошая игра «Милана» в этом сезоне. Скриньте.
пират Елизаветы

сегодня в 10:22
это после ссоры с одноклубником и тренером...
странная травма у Леау)))
Ангел неБесГрешен

сегодня в 10:11
Надо хорошенько пролечиться. Без него справятся...
STVA 1

сегодня в 09:34
Парню здоровья и скорейшего выздоровления
