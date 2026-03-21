Леау пропустит матч «Милана» против «Торино» из-за травмы

Португальский вингер «Милана» не сможет помочь команде в субботнем матче Серии А против «Торино» из-за рецидива боли в приводящей мышце бедра. Футболист не смог тренироваться в общей группе, сообщает издание FCInter1908.

В субботу Леау пройдёт дополнительное обследование, чтобы определить точную степень повреждения мышцы. Клуб пока не будет делать официальных заявлений о сроках восстановления, ожидая результатов медицинских тестов.

Это уже не первая проблема Леау с этой мышцей — ранее он уже испытывал дискомфорт в районе паха, что вызывало опасения у тренерского штаба «россонери». Руководство клуба особенно заинтересовано в скорейшем возвращении игрока, учитывая важность предстоящих матчей в борьбе за высокие места в чемпионате.