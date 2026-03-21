«Милан» ждёт ответа Модрича на предложение продлить контракт

сегодня, 11:35

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри подтвердил, что клуб предложил Луке Модричу новый контракт. Спортивный директор Игли Таре ранее на этой неделе заявил, что 40‑летний хорват уже получил предложение, и теперь это подтвердил сам Аллегри.

«Мы ещё не обсуждали детали окончательно. Это решение Луки, мы ждём его ответа», — сказал Аллегри на пресс‑конференции.

Тренер высоко оценил вклад Модрича: «Лука привнёс не только свои технические качества, но и человеческие, профессиональные — особенно в работу с молодыми игроками. Видеть 40‑летнего футболиста с такой страстью — это невероятно, это заряжает всю команду энтузиазмом».

Контракт Модрича действует до июня 2026 года с опцией продления ещё на сезон до 2027‑го, причём право активации принадлежит игроку. По данным итальянских СМИ, «Милан» готов улучшить условия соглашения — до примерно €4,5 млн в год при выходе в Лигу чемпионов. Ожидается, что хорват примет решение до начала чемпионата мира.

«Манчестер Юнайтед» близок к продлению соглашений с Майну и Магуайром
Вчера, 19:44
Лунёв близок к продлению контракта с «Динамо»
19 марта
«Барселона» продлила контракт с капитаном второй команды
17 марта
Президент «Барселоны» Лапорта анонсировал продление контракта с Фликом
17 марта
«Ливерпуль» активировал опцию продления контракта с Алиссоном
15 марта
Зюле и Озджан летом уйдут из дортмундской «Боруссии»
13 марта
4sa28ea3psqh
4sa28ea3psqh
сегодня в 12:49
Думаю что уговорят Модрича еще на годик....
Валерыч
Валерыч
сегодня в 12:30
Несмотря на возраст, Модрич находится в хорошей форме и может ещё принести пользу клубу.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:13
Лука "погоду" в Милане не портит , так почему бы и нет...
1 984
1 984
сегодня в 12:10
Уважаемый, Водолей. Ну, во-первых здесь не контора, а сайт. Во вторых, привидите, пожалуйста, пример уважающей себя конторы (здесь ведь речь про БК, я правильно понимаю), в которой нет высоких коэффициентов. Ну и в-третьих, а почему вы считаете, что нельзя играть на высоких коэффициентах?
1 984
1 984 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 12:06
Нужно вернуть в линию ставки, которые там присутствовали ранее: форы (ушли после случая с Gahi), точный счёт, тотал отдельной команды. Раньше линия была гораздо богаче и было из чего выбрать.
Кроме того, уже неоднократно высказывалась просьба пересмотреть лимиты для запуска группы без призов. Там играют те, кому интересен сам конкурс, но условия запуска не позволяют пускать его каждый месяц. Абсурд, что для этого требуется... запускать в группу клонов. Оптимально будет сделать 10 игроков. Когда группа будет постоянной, число участников, со временем в ней вырастет. При правильном подходе группа будет удерживать потенциально ушедших игроков. Я, например, сейчас захожу на сайт только как читатель, а это реже, чем когда играл. Играю я на другом сайте. Буду рад, если возродите конкурс.
particular
particular
сегодня в 12:05
В Италии в паспорт не часто смотрят... Оно и к лучшему...
ABir
ABir
сегодня в 12:04
Он постарается
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:59
Лука и в свои годы нужен
sv_1969
sv_1969 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 11:58
кто использует много аккаунтов для таких лихих ставок не особо много указавших адрес, точнее в последнее время или совсем нет или почти нет таких.
Ну потому что там не очень много народу. Только и всего
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Real Oviedo (раскрыть)
сегодня в 11:52
Здравствуйте.

Вы правы - все в равных условиях, а уже кто побеждает и как - это зависит от каждого, от рискованных ставок или какой-то более осторожной стратегии. Были периоды когда жаловалось регулярно именно на людей с осторожным поступательным подходом. Не выйдет чтобы все были в равной степени довольны.

Сейчас период когда относительно склонилсь к рисковым игрокам, но и то далеко не слишком сильный перевес - об этом говорит хотя бы то, что прошлой осенью и прошлой зимой выигрывали часто люди указывающие адрес для призов (и за каждый месяц мы присылали призы, не смотря на то, что изначально были вынуждены объявить, что призов временно не будет), а среди тех, кто использует много аккаунтов для таких лихих ставок не особо много указавших адрес, точнее в последнее время или совсем нет или почти нет таких.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 11:48
Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, какие вещи в Ваших глазах в приоритете в плане добавить, вернуть и/или расширить. Не могу точно сказать что и когда получится сделать и что будет решено, однако было бы хорошо узнать у Вас, как у человека регулярно активного в конкурсе на протяжении этого десятилетия.
Гость
