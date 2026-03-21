«Милан» ждёт ответа Модрича на предложение продлить контракт

сегодня, 11:35

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри подтвердил, что клуб предложил новый контракт. Спортивный директор Игли Таре ранее на этой неделе заявил, что 40‑летний хорват уже получил предложение, и теперь это подтвердил сам Аллегри.

«Мы ещё не обсуждали детали окончательно. Это решение Луки, мы ждём его ответа», — сказал Аллегри на пресс‑конференции.

Тренер высоко оценил вклад Модрича: «Лука привнёс не только свои технические качества, но и человеческие, профессиональные — особенно в работу с молодыми игроками. Видеть 40‑летнего футболиста с такой страстью — это невероятно, это заряжает всю команду энтузиазмом».