«Милан» ждёт ответа Модрича на предложение продлить контракт

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри подтвердил, что клуб предложил Луке Модричу новый контракт. Спортивный директор Игли Таре ранее на этой неделе заявил, что 40‑летний хорват уже получил предложение, и теперь это подтвердил сам Аллегри.
«Мы ещё не обсуждали детали окончательно. Это решение Луки, мы ждём его ответа», — сказал Аллегри на пресс‑конференции.
Тренер высоко оценил вклад Модрича: «Лука привнёс не только свои технические качества, но и человеческие, профессиональные — особенно в работу с молодыми игроками. Видеть 40‑летнего футболиста с такой страстью — это невероятно, это заряжает всю команду энтузиазмом».
Контракт Модрича действует до июня 2026 года с опцией продления ещё на сезон до 2027‑го, причём право активации принадлежит игроку. По данным итальянских СМИ, «Милан» готов улучшить условия соглашения — до примерно €4,5 млн в год при выходе в Лигу чемпионов. Ожидается, что хорват примет решение до начала чемпионата мира.
Кроме того, уже неоднократно высказывалась просьба пересмотреть лимиты для запуска группы без призов. Там играют те, кому интересен сам конкурс, но условия запуска не позволяют пускать его каждый месяц. Абсурд, что для этого требуется... запускать в группу клонов. Оптимально будет сделать 10 игроков. Когда группа будет постоянной, число участников, со временем в ней вырастет. При правильном подходе группа будет удерживать потенциально ушедших игроков. Я, например, сейчас захожу на сайт только как читатель, а это реже, чем когда играл. Играю я на другом сайте. Буду рад, если возродите конкурс.
Ну потому что там не очень много народу. Только и всего
Вы правы - все в равных условиях, а уже кто побеждает и как - это зависит от каждого, от рискованных ставок или какой-то более осторожной стратегии. Были периоды когда жаловалось регулярно именно на людей с осторожным поступательным подходом. Не выйдет чтобы все были в равной степени довольны.
Сейчас период когда относительно склонилсь к рисковым игрокам, но и то далеко не слишком сильный перевес - об этом говорит хотя бы то, что прошлой осенью и прошлой зимой выигрывали часто люди указывающие адрес для призов (и за каждый месяц мы присылали призы, не смотря на то, что изначально были вынуждены объявить, что призов временно не будет), а среди тех, кто использует много аккаунтов для таких лихих ставок не особо много указавших адрес, точнее в последнее время или совсем нет или почти нет таких.
