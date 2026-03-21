«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» следят за вратарём «Фрайбурга» Атуболу

1774087132

сегодня, 12:58

«Тоттенхэм» проявляет интерес к 23‑летнему вратарю «Фрайбурга» . По данным немецкого издания BILD, «шпоры» в последние месяцы неоднократно направляли скаутов на матчи Бундеслиги с участием немецкого голкипера, который проводит блестящий сезон.

Атуболу, имеющий контракт с «Фрайбургом» до 2027 года, видит своё будущее в АПЛ . Помимо «Тоттенхэма», за игроком следит и «Вест Хэм», готовящийся к летнему трансферному окну.

В текущем сезоне Атуболу не только закрепился в основе «Фрайбурга», но и получил вызов в основную сборную Германии от Юлиана Нагельсмана.