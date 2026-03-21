«Фиорентина» пытается договориться с Мареской

сегодня, 14:43

«Фиорентина» предприняла попытку пригласить на тренерский мостик, несмотря на низкие шансы на успех. 46‑летний специалист, оставшийся без работы после ухода из «Челси» по взаимному согласию в январе, провёл неформальный разговор со спортивным директором флорентийцев Фабио Паратичи, который изложил долгосрочный проект клуба.

В руководстве «Фиорентины» понимают, что переход Марески практически невозможен: его главным приоритетом остаётся работа в «Манчестер Сити», где он считается одним из основных кандидатов на замену Пепу Гвардиоле. Тем не менее клуб решил сделать шаг навстречу, чтобы обозначить свои амбиции.