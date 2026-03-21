Мбаппе готов выйти на поле в матче Ла Лиги против «Атлетико»

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе полностью восстановился после травмы и готов принять участие в матче 29-го тура Ла Лиги против «Атлетико», который состоится в воскресенье вечером.
Наставник «королевского клуба» Альваро Арбелоа отметил: «Он точно примет участие в матче».
Мбаппе последний раз выходил на поле в матче чемпионата Испании 21 февраля («Реал» уступил «Осасуне» 1:2). После этого футболист несколько недель восстанавливался после травмы. На этой неделе француз сыграл последние 20 минут в поединке Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
и главная звезда должен быть на поле.
Реал очень мотирован.
все таки дерби.
