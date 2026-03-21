Хакими отказался от присужденной Марокко победе на Кубке Африки

1774094305

сегодня, 14:58

Капитан сборной Марокко и защитник ПСЖ публично отказался принять титул победителя Кубка африканских наций 2025 года, который был присуждён его команде решением Африканской конфедерации футбола (КАФ) после скандального финала против Сенегала.

В январе марокканцы вышли в финал домашнего турнира, и матч завершился победой сенегальцев 1:0 благодаря голу Папа Гейе на 94-й минуте дополнительного времени. Однако до этого сенегальцы на 15 минут покинули поле в знак протеста против назначенного пенальти в ворота их команды, после чего вернулись и доиграли матч.

17 марта 2026 года Апелляционный комитет КАФ удовлетворил протест Федерации футбола Марокко, сославшись на статью 84 регламента турнира, и постановил зафиксировать техническое поражение Сенегала со счётом 3:0, официально объявив Марокко чемпионом.

Хакими резко отреагировал на это решение: «Моя мама сказала мне отказаться от трофея. Я официально отказываюсь от него и надеюсь, что мои партнёры сделают то же самое. У нас был шанс выиграть, но мы не смогли. Сенегал обыграл нас честно и заслужил титул. Будет несправедливо отнимать у них радость после всей проделанной работы. Я уважаю решение КАФ, но официально отвергаю этот трофей. Я не выигрывал Кубок африканских наций 2025. Ещё раз поздравляю Сенегал».

Позже футболист опубликовал в X загадочное сообщение: «Энергия говорит сама за себя, я — нет», подчеркнув свою приверженность спортивным принципам, а не формальным решениям.

Федерация футбола Сенегала уже объявила о намерении обжаловать вердикт в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, назвав решение КАФ «несправедливым, беспрецедентным и подрывающим дух африканского футбола».