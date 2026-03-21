Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыКубок африканских наций 2025

Хакими отказался от присужденной Марокко победе на Кубке Африки

сегодня, 14:58
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал1 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗакончился в доп. время

Капитан сборной Марокко и защитник ПСЖ Ашраф Хакими публично отказался принять титул победителя Кубка африканских наций 2025 года, который был присуждён его команде решением Африканской конфедерации футбола (КАФ) после скандального финала против Сенегала.

В январе марокканцы вышли в финал домашнего турнира, и матч завершился победой сенегальцев 1:0 благодаря голу Папа Гейе на 94-й минуте дополнительного времени. Однако до этого сенегальцы на 15 минут покинули поле в знак протеста против назначенного пенальти в ворота их команды, после чего вернулись и доиграли матч.

17 марта 2026 года Апелляционный комитет КАФ удовлетворил протест Федерации футбола Марокко, сославшись на статью 84 регламента турнира, и постановил зафиксировать техническое поражение Сенегала со счётом 3:0, официально объявив Марокко чемпионом.

Хакими резко отреагировал на это решение: «Моя мама сказала мне отказаться от трофея. Я официально отказываюсь от него и надеюсь, что мои партнёры сделают то же самое. У нас был шанс выиграть, но мы не смогли. Сенегал обыграл нас честно и заслужил титул. Будет несправедливо отнимать у них радость после всей проделанной работы. Я уважаю решение КАФ, но официально отвергаю этот трофей. Я не выигрывал Кубок африканских наций 2025. Ещё раз поздравляю Сенегал».

Позже футболист опубликовал в X загадочное сообщение: «Энергия говорит сама за себя, я — нет», подчеркнув свою приверженность спортивным принципам, а не формальным решениям.

Федерация футбола Сенегала уже объявила о намерении обжаловать вердикт в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, назвав решение КАФ «несправедливым, беспрецедентным и подрывающим дух африканского футбола».

Подписывайся в ВК
Все новости
Перевод с dailysabah.com Фото: AP Photo
Сортировать
Все комментарии
lazzioll
сегодня в 15:50
возьмите да переигровку сделайте на август где-нибудь. а то так и будут ворошить этот вопрос... или сразу после ЧМ пока игроки со сборных не разьехались. тем более что все будут в США и Марокко и Сенегал. прям там в Америке можете и переиграть
Байкал-38
сегодня в 15:49
Обычно в подобных случаях всегда уговаривают ушедшую команду и после возвращения ушедшуму и вернувшимуся не присуждается техническое поражение, так как матч был доигран.
Наказание за подобное дисквалификация тренера, игроков, штраф.
Марокко в домашнем чемпионате много позволяли, вели их к чемпионству и уход Сенегала был вроде бы подарком и их могли бы не упрашивать, но это бы омрачило бы победу Марокко (как они думали на тот момент). А так матч почти закончился, надо было просто реализовать пенальти и был бы праздник для Марокко.
Но всё пошло не по плану.
Поэтому решили добить в кабинетах.
Марокко был объявлен чемпионом не сейчас, а ещё задолго до начала этого чемпионата.
Шишанутый
сегодня в 15:48
Вот это по мужски!! Молодец Хакими. 👍 Раз проиграли на поле честно то надо признавать пораженее и поздравить сопернека. Кабенетные титулы настоящему спортсмену не нужны!! Хакими, возвращайся в РЕАЛ.
Nenash
сегодня в 15:36
Одобрямс..
Байкал-38
сегодня в 15:35, ред.
Марокканцы проиграли финал, принять "победу" в данном случае будет означать проиграть ещё раз.
Марокко просто перестанут уважать не только в регионе, но ещё во всём мире.
И будут вспоминать это при каждом удобном случае.
Хакими это понимает, а мама у него разумный человек.
STVA 1
сегодня в 15:32
Почему было просто не присудить поражение когда Сенегал ушел с поля? Это было честно! Ведь есть регламент!
Похоже везде долбоящеры от Фифа до КАФ!
Agamaga005
сегодня в 15:13
Мама честных правил!
АлексАлекс
сегодня в 15:10
Интересно, что скажет Диас)
particular
сегодня в 15:09
Есть личности и есть толпа... Есть поступки и есть инертность...
sihafazatron
сегодня в 15:04
Молодец мама, сказала как надо
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 