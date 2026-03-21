«Ахмат» обыграл «Ростов» в матче чемпионата России

сегодня, 15:46
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

В матче 22-го тура РПЛ «Ахмат» дома победил «Ростов» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Эгаш Касинтура на 33-й минуте.

«Ахмат» набрал 30 очков и поднялся на 8-е место. «Ростов» с 22 очками идет 11-м.

просто Tomson
просто Tomson ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 17:22
да ну, Бердыева, вот!
сегодня в 17:15
Ростову не позавидуешь ! (
сегодня в 17:04, ред.
Ахмат разыгрался... 4 победы и 2 ничьи создали серьёзный задел для турнирного положения... Ростов же, с учётом сложившейся ситуации, находится в состоянии грогги...
сегодня в 16:35
Удалось посмотреть концовку первого тайма, появились вопросы к судье:
1) За что получил жёлтую карточку ростовчанин Сако в единоборстве с игроком Ахмата? При повторе видно, что удара локтем в голову не было. Это значит, что судья должен иметь право, в таком случае, обратиться к помощи ВАР. Такая возможность позволит определить признаки симуляции..
2) Почему чуть позднее не увидел перед собой ЖК игрок Ростова Сулейманов, руками заваливший на газон соперника и дерзко высказаший претензии арбитру за то, что он определил фол? Кстати, судья был рядом, как и мы он видел все.
Ещё я обратил внимание, что на трибунах было мало зрителей...
сегодня в 16:35
Ростову с его финансовыми проблемами будет за радость увисеть в вышке...
сегодня в 16:32
Так-то да, упорно, но концовка в исполнении Ахмата меня лично обескуражила.
Было ощущение, что горцы ВДРУГ разучились играть в футбол и ТОЛПОЙ СГРУДИЛИСЬ у своих ворот.
Сначала Щетинин с Ланговичем их великодушно простили, потом - Ятимов, пришедший в чужую штрафную и нанёсший удар "пыром".Вот ТАК и нужно было ИГРАТЬ ростовчанам!
Ну, если не весь матч, то хотя бы второй тайм.
А эти "чуть-чуть" в самом конце не считается.
сегодня в 16:32
Начало второго тайма омрачилось жуткой травмой Богосаваца. После этого Ростов перехватил инициативу и всеми силами пытался отыграться. В концовке у гостей было достаточно шансов для того, чтобы уйти от поражения, но удача сегодня была на стороне Ахмата..... Мирославу здоровья и чтобы без серьезных последствий....
сегодня в 16:30
Тучи сгущаются над Ростовом.
сегодня в 16:14
Иностранные тренера не могут работать в России , тут все по другому !
сегодня в 16:08, ред.
Эх Ростов , какой клуб был при Карпине , Карпина верните )
сегодня в 16:02
Учитывая ситуевину в клубах , то результат закономерен!
сегодня в 15:55
Ну что можно сказать об увиденном. В красоте и изяществе атакующих комбинаций команды не преуспели, но желание и стремление к положительному результату имели место быть. С учетом того, что опасные моменты с игры по большому счету условно отсутствовали как класс, оставалась надежда. что кому-нибудь что-нибудь удастся сотворить со стандарта. Так и получилось. В тайме первом хозяева после углового забили. В тайме втором "Ростов" после стандартов мог отыграться. Но после удара Голенкова спас вратарь, а Щетинин со штрафного зарядил в штангу. В итоге минимальная победа "Ахмата" с которой болельщиков клуба и поздравляю. Богосавцу, которого с поля увезла "карета" скорой помощи, здоровья. Эпизод выглядел страшновато. Ну а болельщикам "Ростова" надежды и терпения. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
сегодня в 15:51
Дела Ростова идут всё хуже, теперь команда уже будет бороться за то, чтобы не быть в зоне стыковых матчах по итогам сезона, если только ситуация не сможет относительно скоро измениться в лучшую сторону.
