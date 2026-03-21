«Ахмат» обыграл «Ростов» в матче чемпионата России

В матче 22-го тура РПЛ «Ахмат» дома победил «Ростов» со счетом 1:0.
Единственный гол забил Эгаш Касинтура на 33-й минуте.
«Ахмат» набрал 30 очков и поднялся на 8-е место. «Ростов» с 22 очками идет 11-м.
1) За что получил жёлтую карточку ростовчанин Сако в единоборстве с игроком Ахмата? При повторе видно, что удара локтем в голову не было. Это значит, что судья должен иметь право, в таком случае, обратиться к помощи ВАР. Такая возможность позволит определить признаки симуляции..
2) Почему чуть позднее не увидел перед собой ЖК игрок Ростова Сулейманов, руками заваливший на газон соперника и дерзко высказаший претензии арбитру за то, что он определил фол? Кстати, судья был рядом, как и мы он видел все.
Ещё я обратил внимание, что на трибунах было мало зрителей...
