В Хорватии решающий гол был забит с помощью кочки на поле

В чемпионате Хорватии произошёл курьёзный момент, который решил исход матча между «Истрой 1961» и «Вараждином».
На 80-й минуте при счёте 1:1 полузащитник «Истры» Йосип Радошевич исполнил дальний удар: мяч изначально летел низом, но уже в штрафной попал в кочку, после чего взмыл вверх, перелетел вратаря и оказался в сетке.
Этот гол принёс «Истре» победу со счётом 2:1. Момент сразу стал вирусным: болельщики шутят, что Радошевич «ассистировал кочке».
Пинали мячик футболисты...
По кочкам , по кочкам - в ворота Бух
И Вараждин проиграл вдруг...)))
