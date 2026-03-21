В Хорватии решающий гол был забит с помощью кочки на поле

сегодня, 15:56

В чемпионате Хорватии произошёл курьёзный момент, который решил исход матча между «Истрой 1961» и «Вараждином».

На 80-й минуте при счёте 1:1 полузащитник «Истры» исполнил дальний удар: мяч изначально летел низом, но уже в штрафной попал в кочку, после чего взмыл вверх, перелетел вратаря и оказался в сетке.

Этот гол принёс «Истре» победу со счётом 2:1. Момент сразу стал вирусным: болельщики шутят, что Радошевич «ассистировал кочке».