В Хорватии решающий гол был забит с помощью кочки на поле

сегодня, 15:56
Истра 1961Логотип футбольный клуб Истра 1961 (Пула)2 : 1Логотип футбольный клуб ВараждинВараждинМатч завершен

В чемпионате Хорватии произошёл курьёзный момент, который решил исход матча между «Истрой 1961» и «Вараждином».

На 80-й минуте при счёте 1:1 полузащитник «Истры» Йосип Радошевич исполнил дальний удар: мяч изначально летел низом, но уже в штрафной попал в кочку, после чего взмыл вверх, перелетел вратаря и оказался в сетке.

Этот гол принёс «Истре» победу со счётом 2:1. Момент сразу стал вирусным: болельщики шутят, что Радошевич «ассистировал кочке».

Все новости
Вахания извинился перед Нгамалё после матча «Динамо» и «Ростова»
14 марта
Гонду принес извинения Осипенко за грубый фол
11 марта
«Ахмат» поддержал иранского защитника Мехди Заре на фоне эскалации в Иране
02 марта
«Динамо» Махачкала готово поддержать иранского полузащитника Джавада
02 марта
Вратарь дублирующего состава «Ньюкасла» забил гол со своей половины поля
21 февраля Фото
Трубин: «Пересмотрел свой гол „Реалу“ уже раз двести»
31 января
112910415
сегодня в 17:09
кочка явно участвовала в предматчевых тренировках ! )
Варвар7
сегодня в 17:07
"По игровому полю , по игровому полю
Пинали мячик футболисты...
По кочкам , по кочкам - в ворота Бух
И Вараждин проиграл вдруг...)))
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:21
Всякие курьёзы могут случиться, тем более на колхозных полях...
Alex_67
сегодня в 16:06
Просто кочка болела за Истру.
