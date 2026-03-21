Ульянов признан лучшим игроком матча «Ахмат» — «Ростов»

Вратарь «Ахмата» признан лучшим игроком матча против «Ростова» в 22-м туре РПЛ (1:0).

Футболист дал комментарий по окончании встречи:

Достаточно сложная игра. «Ростов» – хороший соперник, который играет в неприятный футбол. Очень много длинных передач, очень много забросов, очень много подач. Для обороны и вратаря это стрессовые матчи, в которых приходится много бороться.