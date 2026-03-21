Арбелоа: «Немногие футболисты выходят на поле без дискомфорта и боли»

Главный тренер мадридского «Реала» прокомментировал травму вратаря команды .

Игрок получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде с «Манчестер Сити» (2:1). После первого тайма его заменил Андрей Лунин.

Каждый раз, когда игрок выходит на поле, он рискует. Есть много вещей, о которых люди не знают, но очень немногие футболисты выходят на поле в идеальной форме, без дискомфорта и боли. Это нормальное явление в профессиональном футболе. Когда наступил перерыв, Куртуа хотел продолжить игру, но я решил заменить его, потому что полностью доверяю Лунину. Он уже много раз доказал, что является великолепным вратарем. Я уверен, что он снова проявит себя, воспользовавшись этой прекрасной возможностью.

Это счастье — иметь такой состав. У нас травмировался лучший вратарь в истории, и у нас есть еще один великолепный голкипер, который снова докажет, насколько он хорош. Мы не ставим сроков для восстановления Куртуа. Эти две недели перерыва очень помогут нам, а дальше посмотрим, что будет, но на данный момент сроков не установлено.