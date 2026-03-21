Испания. Примера 2025/2026

Арбелоа: «Немногие футболисты выходят на поле без дискомфорта и боли»

сегодня, 17:31

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал травму вратаря команды Тибо Куртуа.

Игрок получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде с «Манчестер Сити» (2:1). После первого тайма его заменил Андрей Лунин.

Каждый раз, когда игрок выходит на поле, он рискует. Есть много вещей, о которых люди не знают, но очень немногие футболисты выходят на поле в идеальной форме, без дискомфорта и боли. Это нормальное явление в профессиональном футболе. Когда наступил перерыв, Куртуа хотел продолжить игру, но я решил заменить его, потому что полностью доверяю Лунину. Он уже много раз доказал, что является великолепным вратарем. Я уверен, что он снова проявит себя, воспользовавшись этой прекрасной возможностью.

Это счастье — иметь такой состав. У нас травмировался лучший вратарь в истории, и у нас есть еще один великолепный голкипер, который снова докажет, насколько он хорош. Мы не ставим сроков для восстановления Куртуа. Эти две недели перерыва очень помогут нам, а дальше посмотрим, что будет, но на данный момент сроков не установлено.

Вратарь «Барселоны» Гарсия восстановился и готов сыграть с «Райо Вальекано»
Сегодня, 16:00
Леау пропустит матч «Милана» против «Торино» из-за травмы
Сегодня, 09:33
В «Сассуоло» накануне матча с «Ювентусом» произошла вспышка коклюша
Сегодня, 09:30
Алиссон пропустит матчи «Ливерпуля» и сборной Бразилии из-за травмы
Вчера, 23:04
Голкипер «Тоттенхэма» Викарио выбыл на месяц из-за операции по поводу грыжи
Вчера, 20:53
Мохамед Салах выбыл на две недели из-за травмы
Вчера, 17:31
112910415
сегодня в 18:30
не подвёл Лунин !
Alex_67
сегодня в 18:13
Каждый раз, когда игрок выходит на поле, он рискует. Есть много вещей, о которых люди не знают.... Зачем Арбелоа проводит для нас этот ЛИКБЕЗ? Чтобы сели и расплакались от сочувствия сочувствия к несчастным футболистам? А они знают, что многие в этом мире рискуют — военные, водители, шахтёры, моряки, полицейские полицейские, пожарные, дорожные рабочие... Список можно продолжать бесконечно. Зря тренер завёл разговор о риске... В футболе риски хорошо оплачиваются. Лично я, после прочтения этого, скупую мужскую слезу не пустил..
И нечего заигрывать с футболистами.
Гость
