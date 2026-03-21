Англия. Премьер-Лига 2025/2026

«Брайтон» одержал победу над «Ливерпулем» в матче чемпионата Англии

сегодня, 17:44
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Брайтон» обыграл «Ливерпуль» в матче 31-го тура АПЛ (2:1).

На 14-й минуте «чайки» открыли счет усилиями Дэнни Уэлбека. На 30-й мерсисайдцы отыгрались — мяч забил Милош Керкеж. На 56-й Уэлбек сделал дубль.

«Брайтон» занимает 8-е место в чемпионате Англии (43 очка). «Ливерпуль» идет 5-м (49 баллов).

112910415
112910415
сегодня в 18:26
нету сил у Ливерпуля ..
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:16
Тяжело даётся этот сезон Ливерпулю. Зато интрига сохраняется в АПЛ...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 18:10
Чайки одержали вполне заслуженную победу, видимо Ливерпуль все силы отдал в матче с Галатасараем.....
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:07
Брайтон дома хорошо играет в этом сезоне
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 18:05, ред.
В свои 35 Уэлбек забил больше за сезон чем Йокерс - надежда Арсенала
aNOOBis
aNOOBis ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 18:02
Я безусловно в курсе, что он из МЮ перешел...и в первой же игре против МЮ им забил. Не праздновал.
Я просто субъективно его "своим" воспринимаю и слежу за судьбой
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 17:59
"Уж сколько раз твердили миру..." Играть в четырех турнирах разом да еще некоторые игроки играют за сборные в отборе на ЧЕ, ЧМ, ЛН и еще других кем-то выдуманных турнирах - ни один клуб не сдюжит! Ливерпуль выглядел измотанно-измочаленным, нагрузка запредельная на игроков да плюс травмы! Так что у меня претензий к качеству игры чемпионов Англии не имеется!
lobsterdam
lobsterdam ответ aNOOBis (раскрыть)
сегодня в 17:53
Он и в МЮ отметился, даже Реалу в ЛЧ забивал, было дело! Но это, скорей, и вправду более игрок Арсенала по стилю, чем МЮ.
particular
particular
сегодня в 17:53
АПЛ во всей красе... Гранды есть, но иногда они только числятся таковыми...
lk_483777
lk_483777
сегодня в 17:52
Мда, по ходу в следующем сезоне красные будут выступать в ЛЕ/ЛК и то не факт...
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 17:47
Улугбек - мой герой.
Со времен Арсенала являюсь поклонником его таланта, жаль по молодости он часто травмировался.
