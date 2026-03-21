ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» в поединке Российской Премьер-Лиги

ЦСКА одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ (3:1).
Счет открыл Энрике Кармо на 15-й минуте. Удвоил преимущество московской команды Матвей Кисляк на 21-й. Гамид Агаларов на 25-й сократил отставание дагестанского клуба в счете. Третий гол в составе «армейцев» забил Тамерлан Мусаев на 71-й.
ЦСКА занимает 4-е место в чемпионате России (39 очков). «Динамо» идет 12-м (21 балл).
Игра удалась, болельщиков ЦСКА с победой.
Игра удалась, болельщиков ЦСКА с победой.
Не играли по разным причинам Глебов, Мойзес, Виктор, в старте не оказалось и Рейса.всю бразильскую защиту Фабио оставил вне игры.
Вышли в центре обороны молодые Данилов, Лукин, на фланг вместо Мойзеса , Фабио поставил Кругового.
В центре играли Кисляк, Баринов, Обляков.
В атаке вместо Кругового вышел Кармо.
И что творил этот Кармо.
Кармо выкручивал позвонки игрокам Динамо, финтил, простреливал, сам забивал и отдавал голевые передачи.
И полностью заслужил сегодня признания лучшего игрока матча. Ну и самое главное команда отлично отреагировала на все неудачи в начале рестарта. За первые 25 минут не давали поднять головы Махачкалинцам что и привело в счёте на табло. 25 минут и 2:0 в пользу ЦСКА.
Перед матчем была обеспокоенность что Челестини поменял всю защиту. Два молодых защитника было видно что ещё не сыграны, что привело к ответному голу. Правда судьям пришлось долго чертить линии офсайда, и все таки решили что офсайда не было счёт стал 2:1
Ну а во втором тайме все зарешали Круговой и Мусаев.
Круговой классно сделал закидушку в штрафную на Мусаева который классно пробил головой. 3:1 и наиважнейшая победа ЦСКА.
Команда показала что она играла за тренера Челестини и для болельщиков которые сидели на трибунах.
С победой армейцы!!!
Не играли по разным причинам Глебов, Мойзес, Виктор, в старте не оказалось и Рейса.всю бразильскую защиту Фабио оставил вне игры.
Вышли в центре обороны молодые Данилов, Лукин, на фланг вместо Мойзеса , Фабио поставил Кругового.
В центре играли Кисляк, Баринов, Обляков.
В атаке вместо Кругового вышел Кармо.
И что творил этот Кармо.
Кармо выкручивал позвонки игрокам Динамо, финтил, простреливал, сам забивал и отдавал голевые передачи.
И полностью заслужил сегодня признания лучшего игрока матча. Ну и самое главное команда отлично отреагировала на все неудачи в начале рестарта. За первые 25 минут не давали поднять головы Махачкалинцам что и привело в счёте на табло. 25 минут и 2:0 в пользу ЦСКА.
Перед матчем была обеспокоенность что Челестини поменял всю защиту. Два молодых защитника было видно что ещё не сыграны, что привело к ответному голу. Правда судьям пришлось долго чертить линии офсайда, и все таки решили что офсайда не было счёт стал 2:1
Ну а во втором тайме все зарешали Круговой и Мусаев.
Круговой классно сделал закидушку в штрафную на Мусаева который классно пробил головой. 3:1 и наиважнейшая победа ЦСКА.
Команда показала что она играла за тренера Челестини и для болельщиков которые сидели на трибунах.
С победой армейцы!!!
А ЦСКА...
С одной стороны - можете и БЕЗ Мозеса выигрывать, а с другой - В МОСКВЕ Динамо Махачкала не тот соперник, по которому можно что-то там уже сказать, что, мол, и без него могЁм.
А ЦСКА...
С одной стороны - можете и БЕЗ Мозеса выигрывать, а с другой - В МОСКВЕ Динамо Махачкала не тот соперник, по которому можно что-то там уже сказать, что, мол, и без него могЁм.