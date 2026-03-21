ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» в поединке Российской Премьер-Лиги

1774105135

сегодня, 17:58

ЦСКА одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ (3:1).

Счет открыл Энрике Кармо на 15-й минуте. Удвоил преимущество московской команды Матвей Кисляк на 21-й. Гамид Агаларов на 25-й сократил отставание дагестанского клуба в счете. Третий гол в составе «армейцев» забил Тамерлан Мусаев на 71-й.