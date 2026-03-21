Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» в поединке Российской Премьер-Лиги

сегодня, 17:58
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

ЦСКА одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ (3:1).

Счет открыл Энрике Кармо на 15-й минуте. Удвоил преимущество московской команды Матвей Кисляк на 21-й. Гамид Агаларов на 25-й сократил отставание дагестанского клуба в счете. Третий гол в составе «армейцев» забил Тамерлан Мусаев на 71-й.

ЦСКА занимает 4-е место в чемпионате России (39 очков). «Динамо» идет 12-м (21 балл).

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
112910415
сегодня в 18:23
отступать уже некуда было !
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:20
Лучший игрок матча Кармо, любо дорого было смотреть на его игру.
Игра удалась, болельщиков ЦСКА с победой.
sihafazatron
сегодня в 18:14
На классе, обязаны уже были побеждать!!
Red blu
сегодня в 18:13, ред.
Это был очень непростой матч для армейцев.
Не играли по разным причинам Глебов, Мойзес, Виктор, в старте не оказалось и Рейса.всю бразильскую защиту Фабио оставил вне игры.
Вышли в центре обороны молодые Данилов, Лукин, на фланг вместо Мойзеса , Фабио поставил Кругового.
В центре играли Кисляк, Баринов, Обляков.
В атаке вместо Кругового вышел Кармо.
И что творил этот Кармо.
Кармо выкручивал позвонки игрокам Динамо, финтил, простреливал, сам забивал и отдавал голевые передачи.
И полностью заслужил сегодня признания лучшего игрока матча. Ну и самое главное команда отлично отреагировала на все неудачи в начале рестарта. За первые 25 минут не давали поднять головы Махачкалинцам что и привело в счёте на табло. 25 минут и 2:0 в пользу ЦСКА.
Перед матчем была обеспокоенность что Челестини поменял всю защиту. Два молодых защитника было видно что ещё не сыграны, что привело к ответному голу. Правда судьям пришлось долго чертить линии офсайда, и все таки решили что офсайда не было счёт стал 2:1
Ну а во втором тайме все зарешали Круговой и Мусаев.
Круговой классно сделал закидушку в штрафную на Мусаева который классно пробил головой. 3:1 и наиважнейшая победа ЦСКА.
Команда показала что она играла за тренера Челестини и для болельщиков которые сидели на трибунах.
С победой армейцы!!!
За адекватность
сегодня в 18:09, ред.
Ну "ЦСКА" оказался в ситуации, когда условно "отступать некуда, позади Москва." Полагаю победа была очень нужна. дабы внести какой-то позитив в. скажем так, гнетущую атмосферу, окутавшую клуб в последнее время. Ну это в качестве лирического отступления. Ну а по матчу, то в тайме первом "армейцы" визуально легко закинули двушку, Кармо справа феерил, правда также легко пропустили один в ответ. Да и в целом думаю по игре в обороне вопросы имеют место быть. Понятно пара молодых центральных защитников, тем не менее. В итоге в тайме втором забили третий и довели матч до победы с которой болельщиков клуба и поздравляю. Ну а болельщикам "Динамо" Мх. не расстраиваться. В целом команда старалась, временами смотрелись не хуже хозяев, но счет на табло. Как-то так с моей колокольни.
derrik2000
сегодня в 18:07
Махачкале за этот матч стыдно не должно быть: в первом тайме немного кривоногость при завершении атак помешала сравнять счёт.
А ЦСКА...
С одной стороны - можете и БЕЗ Мозеса выигрывать, а с другой - В МОСКВЕ Динамо Махачкала не тот соперник, по которому можно что-то там уже сказать, что, мол, и без него могЁм.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ particular (раскрыть)
сегодня в 18:06
В рабочем режиме. Играли 4я и 12я команды. Победила та команда, что выше.
STVA 1
сегодня в 18:06
У Коняшек не было выбора! Болел с Победой!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 18:06
А если сравнить "победу" зенита над Махачкалой с помощью 0 % пенальти, да и саму игру "гегемона_ юбиляра" с этой командой, то можно констатировать очевидное. ЦСКА выгдядел приличнее газпромовского дитяти.
cska1948
сегодня в 18:01
Лёд тронулся?
particular
сегодня в 18:01
Без дикого доминирования и перевеса в 5-6 мячей, но армейцам удалось взять 3 очка... Данилов и Лукин, в целом, справились... Серия неудач прервалась скромно и буднично... Тем не менее, ЦСКА с Победой!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 