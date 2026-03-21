Угальде пропустит четыре матча сборной Коста-Рики из-за дисквалификации

Главный тренер сборной Коста-Рики рассказал о том, почему в заявку национальной команды на ближайшие матчи не включен нападающий московского «Спартака» .

Ему предстоит отбыть дисквалификацию. В последнем отборочном матче чемпионата мира (против Гондураса) он был удален с поля, и ему осталось отбыть четыре матча. Честно говоря, я бы очень хотел видеть его в команде и познакомиться с ним поближе, хотя я никогда раньше его не тренировал, но хорошо, что он отбывает дисквалификацию в товарищеских матчах, так что, начиная со второй половины года, когда стартует Лига наций, мы сможем на него рассчитывать. Слава Богу, он будет с нами в товарищеском матче против Англии.