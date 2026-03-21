Дисквалификации и санкции

Угальде пропустит четыре матча сборной Коста-Рики из-за дисквалификации

сегодня, 18:14

Главный тренер сборной Коста-Рики Фернандо Батиста рассказал о том, почему в заявку национальной команды на ближайшие матчи не включен нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде.

Ему предстоит отбыть дисквалификацию. В последнем отборочном матче чемпионата мира (против Гондураса) он был удален с поля, и ему осталось отбыть четыре матча. Честно говоря, я бы очень хотел видеть его в команде и познакомиться с ним поближе, хотя я никогда раньше его не тренировал, но хорошо, что он отбывает дисквалификацию в товарищеских матчах, так что, начиная со второй половины года, когда стартует Лига наций, мы сможем на него рассчитывать. Слава Богу, он будет с нами в товарищеском матче против Англии.

CCCP1922
сегодня в 20:17
Что же он сделал? Откуда такой большой срок дисквалификации?
Шишанутый
сегодня в 19:54
Да. Эта очень слабая сборная. из числа тех на которой гном любит свою статистику на бевать. Достаточно вспомнить Чм где Испания забила Коста-рике 7 мечей чтобы понемать ее уровень. ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
Bad Listener
сегодня в 18:42
Странно что его ещё рассматривают в сборную с такой игрой, неужели в Коста-Рике вообще всё плохо с футболистами?
ABir
сегодня в 18:36
Для Спартака это не плохо.
Валерыч
сегодня в 18:21
Вот и пусть сейчас тренируется, чтобы лучше за "Спартак" играть,
а то что-то совсем сбился прицел у него. Мало стал забивать.
Гость
