Гвинея хочет оспорить победу Марокко в Кубке Африки 1976 года

сегодня, 19:51
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал1 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗакончился в доп. время

Федерация футбола Гвинеи призвала Африканскую конфедерацию футбола (CAF) пересмотреть результаты Кубка африканских наций 1976 года после недавнего лишения Сенегала титула.

Напомним, в марте CAF решил аннулировать результат финального матча турнира 2026 года и присвоить победу Марокко из-за того, что сенегальские футболисты ушли с поля в финальной игре более чем на 10 минут.

В Гвинее заявили, что аналогичные дисциплинарные стандарты должны применяться и к более ранним играм в тех случаях, когда команды покидали поле во время игры.

Федерация сослалась на решающее противостояние 1976 года между Марокко и Гвинеей, когда соревнование проходило по круговой системе с участием четырех команд. Марокко в последней игре нужна была ничья, а Гвинее — победа для завоевания трофея. Гвинея вышла вперед на 33-й минуте благодаря голу Шерифа Сулеймана. После этого марокканские игроки покинули поле на 10-15 минут в знак протеста против решения судьи, но позже вернулись, чтобы продолжить матч. Ахмед Макрух сравнял счет на 86-й минуте, поединок в итоге завершился со счетом 1:1.

Марокканцы возглавили группу с пятью очками и стали победителями, а Гвинея заняла второе место.

mtgqx4gez642
сегодня в 20:45
Открыли на свою голову ящик Пандоры
Варвар7
сегодня в 20:20
Ну вот и попёрла "Африканская жара" !)))
DXTK
сегодня в 20:20, ред.
Да сборная Морокко не может без скандалов.........Сейчас точно все Морокканцев проклянут, а африканское проклятие очень сильное мистика вудду и тд................. возможно будет выглядеть так......не видать им титула еще 100 лет как у Гутмана была с Бенфикой......
Байкал-38
сегодня в 20:18
Видать Марокко очень много денег вложила в победу на домашнем чемпионате, что даже заставили КАФ открыть "Ящик Пандоры".
Гвинея чемпион!!!
112910415
сегодня в 20:13
открыли ящик Пандоры !
Futurista
сегодня в 19:58
Не так не пойдет...там ставки придется возвращать с учетом многолетней инфляции)...
sv_1969
сегодня в 19:56
Ну вот! Получайте долбоящеры)))
Гость
