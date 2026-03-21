Гвинея хочет оспорить победу Марокко в Кубке Африки 1976 года

1774111861

сегодня, 19:51

Федерация футбола Гвинеи призвала Африканскую конфедерацию футбола (CAF) пересмотреть результаты Кубка африканских наций 1976 года после недавнего лишения Сенегала титула.

Напомним, в марте CAF решил аннулировать результат финального матча турнира 2026 года и присвоить победу Марокко из-за того, что сенегальские футболисты ушли с поля в финальной игре более чем на 10 минут.

В Гвинее заявили, что аналогичные дисциплинарные стандарты должны применяться и к более ранним играм в тех случаях, когда команды покидали поле во время игры.

Федерация сослалась на решающее противостояние 1976 года между Марокко и Гвинеей, когда соревнование проходило по круговой системе с участием четырех команд. Марокко в последней игре нужна была ничья, а Гвинее — победа для завоевания трофея. Гвинея вышла вперед на 33-й минуте благодаря голу Шерифа Сулеймана. После этого марокканские игроки покинули поле на 10-15 минут в знак протеста против решения судьи, но позже вернулись, чтобы продолжить матч. Ахмед Макрух сравнял счет на 86-й минуте, поединок в итоге завершился со счетом 1:1.

Марокканцы возглавили группу с пятью очками и стали победителями, а Гвинея заняла второе место.