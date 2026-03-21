Ивелин Попов: «Я завершил карьеру, просто еще не объявил публично»

Полузащитник сообщил о завершении карьеры.

Болгарский футболист выступал в России за «Кубань», московский «Спартак», казанский «Рубин», «Ростов» и «Сочи». Последним клубом игрока была «Арда» из Болгарии.

Я завершил карьеру, просто еще не объявил публично, официально. Но на самом деле так и есть, я закончил.

Звали ли какие-то команды, предлагали ли контракт? Нет, я просто сам для себя принял такое решение. Уже все, я хотел быть поближе к семье, потому что Кырджали, где я выступал за «Арду», очень далеко от Софии.