Ивелин Попов: «Я завершил карьеру, просто еще не объявил публично»

сегодня, 20:17

Полузащитник Ивелин Попов сообщил о завершении карьеры.

Болгарский футболист выступал в России за «Кубань», московский «Спартак», казанский «Рубин», «Ростов» и «Сочи». Последним клубом игрока была «Арда» из Болгарии.

Я завершил карьеру, просто еще не объявил публично, официально. Но на самом деле так и есть, я закончил.

Звали ли какие-то команды, предлагали ли контракт? Нет, я просто сам для себя принял такое решение. Уже все, я хотел быть поближе к семье, потому что Кырджали, где я выступал за «Арду», очень далеко от Софии.

Уокер задумался о завершении карьеры
17 марта
ОфициальноБывший вратарь сборной Аргентины и МЮ Серхио Ромеро завершил карьеру
16 марта
Агент Дзюбы не подтвердил, что игрок завершит карьеру по окончании сезона
11 марта
ОфициальноКайл Уокер завершил карьеру в сборной Англии
10 марта
Нобоа сообщил о завершении карьеры
01 марта
Дик Адвокат завершил тренерскую карьеру
24 февраля
112910415
сегодня в 20:34
помним, не забыли !
Варвар7
сегодня в 20:22
Помним Ивелина - побегал хорошо за наши клубы!
Гость
