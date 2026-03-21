«Краснодар» разгромил «Пари НН», Кордоба оформил покер

сегодня, 20:20

«Краснодар» обыграл «Пари НН» (5:0) в матче 22-го тура РПЛ .

На 6-й минуте Джон Кордоба вывел «Краснодар» вперед. На 12-й минуте Кордоба оформил дубль. На 49-й минуте Кордоба оформил хет-трик. На 70-й минуте Никита Кривцов отметился голом. На 85-й минуте Кордоба оформил покер.

На данный момент «Краснодар» идёт на 1-м месте (49 очков), «Пари НН» набрал 13-е место (20 очков).