«Краснодар» разгромил «Пари НН», Кордоба оформил покер

сегодня, 20:20
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар5 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Краснодар» обыграл «Пари НН» (5:0) в матче 22-го тура РПЛ.

На 6-й минуте Джон Кордоба вывел «Краснодар» вперед. На 12-й минуте Кордоба оформил дубль. На 49-й минуте Кордоба оформил хет-трик. На 70-й минуте Никита Кривцов отметился голом. На 85-й минуте Кордоба оформил покер.

На данный момент «Краснодар» идёт на 1-м месте (49 очков), «Пари НН» набрал 13-е место (20 очков).

Alex_67
сегодня в 22:25
Слишком легко всё получается, это настораживает... До финиша ещё далеко.
agas03
сегодня в 21:34
Цыплят по осени считают
ildar_3871
сегодня в 21:31, ред.
А чё Кордоба не целовал эмблему ОЗОНа ? Обычно когда забивают все целуют эмблему )
пират Елизаветы
сегодня в 21:19
Краснодар с победой.
до встречи в Грозном!!!
Алексей Коротеев
сегодня в 21:12
Весь Краснодар с победой ! Но Динамо завтра жалко . Судьи подарят 3 очка газпромовским . Что б им подавится !
ildar_3871
сегодня в 21:10
Смотрел игру , прямо как зенит играют )
adekvat
сегодня в 21:03
Все верно, лучшая команда по игре в чемпионате выиграла, лучший игрок оформил покер.
Джиперс Криперс
сегодня в 20:59
Желаю Краснодару победы в чемпионате
ildar_3871
сегодня в 20:56
Игра так себе .
ildar_3871
сегодня в 20:46, ред.
Ну все зачет , после Рубина оправдались )
7b6t7shdfkpb
сегодня в 20:46
Гости попали под раздачу.... все что летело все залетело
Владимир_Спартак
сегодня в 20:44
Разгромили убедительно , но главное игру сногшибательную показывают. С победой быки...!
sv_1969
сегодня в 20:43
Такой Кордоба хорош)))
ABir
сегодня в 20:42
Судьба золота чемпионата конечно будет решаться не в таких матчах, но и во встречах с аутсайдерами очки претендентам на золото разбазаривать нельзя.
h_a_k_k_e_r
сегодня в 20:32
Все хорошо, но потеря Витька… Здоровья ему!
По игре вопросов нет, но думал, что буде сложнее.
derrik2000
сегодня в 20:28, ред.
Полагаю, что ни для кого такой крупный счёт в игре лидера чемпионата на своём поле с одним из глубоких аутсайдеров не вызвал каких-то там особых эмоций.
Всё было предопределено.
Пари НН даже и не стал изображать какую-то сверхзадачу сегодня.
Главные игры нижегородцев - с командами, занимающими "сопредельные" места в таблице.
Это, конечно, в том случае, если хозяева клуба уже не отказались от прописки в РПЛ...
blitz
сегодня в 20:28, ред.
5:0. Покер Кордобы Агкацев отбил пенальти. Отрыв от второго Зенита 4 очка.
112910415
сегодня в 20:27
впечатлили !
баск
сегодня в 20:26
Такой Краснодар- неудержим, и после яркой победы над ЦСКА в кубке образцово прибил "парижан", пребывавших на локальном подъёме.
Пропусив быстрый мяч, подопечные Шпилевского попытались поиграть в открытый футбол. Результат, как грицца, "на лице"..

В такой игре краснодарским только дай поискать друг друга в свободных зонах обостряющими пасами, и привет, назабивают сколько захотят.
И назабивали, да ещё Агкацев одержал свою личную моральную победу в матче, отразив пенальти.

Вообще, на финишном отрезке сезона Краснодар показывает в лиге наиболее убедительный футбол, при этом продолжая лидировать в таблице.
Зенит- сдавайсо.. ))
За адекватность
сегодня в 20:24
Ударная неделя получилась однако. Ну а по сегодняшнему матчу ежели кратко. то молодцы. Ложку дегтя сами себе чуть не подбросили в конце матча, довыеживались пасами до пенальти. Ладно Агкацев условно был не настроен лишать себя "сухаря" и удар с точки Лесового потащил. Игроки "Пари НН" старались, но итог таков. В общем болельщиков "Краснодара" с победой, Кордобу с покером, болельщикам "Пари НН" не расстраиваться. Как сказал комментатор:"Лучше один раз проиграть 5-0, чем пять раз по 1-0" Как-то так с моей колокольни.
Futurista
сегодня в 20:24, ред.
Для кого - покер, а для кого - 4покер)...
shur
сегодня в 20:23, ред.
....Аршавин поперхнулся....!!!
...Пари НН конечно же не Ливер!
Тут главное не в этом, дело в том,
Что иностранец сделал покер!
В другой стране, себя прославил Он....!!!
-Хостинский-
сегодня в 20:22
Кордоба покер , все вопросы по проф пригодности отпали ))
A.S.A
сегодня в 20:22
Быков с уверенной победой! Кордобу с покером, Агацева с сухарем и с очередным взятым пенальти!!!
-Хостинский-
сегодня в 20:21
Единственное пауза опять нам не на руку
particular
сегодня в 20:20
Краснодар стабилизировался, Кордоба размялся...
