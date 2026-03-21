«Краснодар» разгромил «Пари НН», Кордоба оформил покер

«Краснодар» обыграл «Пари НН» (5:0) в матче 22-го тура РПЛ.
На 6-й минуте Джон Кордоба вывел «Краснодар» вперед. На 12-й минуте Кордоба оформил дубль. На 49-й минуте Кордоба оформил хет-трик. На 70-й минуте Никита Кривцов отметился голом. На 85-й минуте Кордоба оформил покер.
На данный момент «Краснодар» идёт на 1-м месте (49 очков), «Пари НН» набрал 13-е место (20 очков).
Пропусив быстрый мяч, подопечные Шпилевского попытались поиграть в открытый футбол. Результат, как грицца, "на лице"..
В такой игре краснодарским только дай поискать друг друга в свободных зонах обостряющими пасами, и привет, назабивают сколько захотят.
И назабивали, да ещё Агкацев одержал свою личную моральную победу в матче, отразив пенальти.
Вообще, на финишном отрезке сезона Краснодар показывает в лиге наиболее убедительный футбол, при этом продолжая лидировать в таблице.
Зенит- сдавайсо.. ))
