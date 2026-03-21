Уэлбек повторил достижение Ибрагимовича и Роналду в АПЛ

вчера, 22:22
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающий «Брайтона» Дэнни Уэлбек сделал дубль в матче 31-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:1).

В текущем сезоне Английской Премьер-Лиги он забил 12 голов.

Форвард стал четвертым игроком в истории АПЛ, забившим более 10 мячей за сезон в возрасте 35 лет и старше. Ранее этого достижения добились только Гари МакАллистер (11 голов за «Ковентри» в сезоне 1999/2000), Златан Ибрагимович (17 — 2016/17, 35 лет) и Криштиану Роналду (18 — 2021/22, 37 лет). Швед и португалец сделали это, выступая за «Манчестер Юнайтед».

Варвар7
вчера в 22:30
Сегодня день какой то - повторения рекордов...)
Гость
