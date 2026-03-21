Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над «Гамбургом»

вчера, 22:30

«Боруссия» Дортмунд одержала победу над «Гамбургом» в матче 27-го тура Бундеслиги (3:2).

На 19-й минуте гости вышли вперед усилиями Филипа Отеле. Удвоил преимущество команды Альберт-Мбойо Локонга на 38-й. На 73-й дортмундцы сократили отставание в счете — мяч с пенальти забил Рами Бенсебаини. На 78-й Сехру Гирасси восстановил равенство на табло. Бенсебаини на 84-й сделал дубль, снова реализовав одиннадцатиметровый.

«Боруссия» занимает 2-е место в чемпионате Германии (61 очко). «Гамбург» идет 11-м (30 баллов).