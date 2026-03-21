Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыГермания. Бундеслига 2025/2026

Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над «Гамбургом»

вчера, 22:30
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)3 : 2Логотип футбольный клуб ГамбургГамбургМатч завершен

«Боруссия» Дортмунд одержала победу над «Гамбургом» в матче 27-го тура Бундеслиги (3:2).

На 19-й минуте гости вышли вперед усилиями Филипа Отеле. Удвоил преимущество команды Альберт-Мбойо Локонга на 38-й. На 73-й дортмундцы сократили отставание в счете — мяч с пенальти забил Рами Бенсебаини. На 78-й Сехру Гирасси восстановил равенство на табло. Бенсебаини на 84-й сделал дубль, снова реализовав одиннадцатиметровый.

«Боруссия» занимает 2-е место в чемпионате Германии (61 очко). «Гамбург» идет 11-м (30 баллов).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Милан» в результативном матче победил «Торино» в Серии А
Вчера, 21:57
«Краснодар» разгромил «Пари НН», Кордоба оформил покер
Вчера, 20:20
«Бавария» крупно обыграла «Унион» во встрече Бундеслиги
Вчера, 19:24
ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» в поединке Российской Премьер-Лиги
Вчера, 17:58
«Брайтон» одержал победу над «Ливерпулем» в матче чемпионата Англии
Вчера, 17:44
«Ахмат» обыграл «Ростов» в матче чемпионата России
Вчера, 15:46
Все комментарии
Варвар7
вчера в 22:45
Да здесь перестрелка была знатной - ушли с 0 - 2 , притом ещё не забив пенальти.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 