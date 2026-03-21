Сафонов вышел в основном составе ПСЖ 12-й раз подряд

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов вышел в стартовом составе команды на выездной матч 27-го тура чемпионата Франции с «Ниццей».
Для россиянина это уже 12-я подряд игра в основе парижан с учетом всех турниров. Ранее он вошел в команду недели Лиги чемпионов.
|Ницца0 : 4Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов вышел в стартовом составе команды на выездной матч 27-го тура чемпионата Франции с «Ниццей».
Для россиянина это уже 12-я подряд игра в основе парижан с учетом всех турниров. Ранее он вошел в команду недели Лиги чемпионов.