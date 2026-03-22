Мусаев высказался о покере Кордобы в ворота «Пари НН»

сегодня, 00:08
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар5 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал покер нападающего Джона Кордобы в ворота «Пари НН» (4:0).

Он провёл очень хороший матч. Важно, чтобы он сохранял своё хладнокровие. Сыграл практически идеальный матч, сделал хорошо свою работу. Джон — наш лидер, очень важно, чтобы он всегда чувствовал уверенность.

Григорян: «Никто не ожидал, что Мелкадзе сейчас будет на пике карьеры»
Вчера, 11:28
Соболев: «В „Спартаке“ есть „человек-паразит“, который делает клубу хуже»
20 марта
Семак: «„Зениту“ нужно работать над реализацией»
20 марта
В «Локомотиве» намерены бороться за чемпионство в текущем сезоне
20 марта
Волк сравнил уровень Сафонова и Акинфеева
20 марта
Форвард «Балтики» Хиль: «Талалаев не всегда говорит нам лестные слова»
20 марта
просто Tomson
сегодня в 00:32
Да парню по ходу дали брома (или каких транквилизаторов), играл спокойно, а когда так играет хорошо забивает
25процентный клоун
сегодня в 00:23
Иногда и палка...
У Джона много брака, но он как и Талалаев и Мойзес армейский часть нашего футбола , его души
STVA 1
сегодня в 00:12
Забить четыре гола не каждому дано
Гость
