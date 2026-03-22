Мусаев высказался о покере Кордобы в ворота «Пари НН»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал покер нападающего в ворота «Пари НН» (4:0).

Он провёл очень хороший матч. Важно, чтобы он сохранял своё хладнокровие. Сыграл практически идеальный матч, сделал хорошо свою работу. Джон — наш лидер, очень важно, чтобы он всегда чувствовал уверенность.