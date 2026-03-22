«Ювентус» не смог переиграть «Сассуоло»

сегодня, 00:42

«Ювентус» сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 30-го тура Серии А (1:1).

На 14-й минуте туринская команда вышла вперед — забитым мячом отличился Кенан Йилдыз. На 52-й счет сравнял Андреа Пинамонти. На 86-й пенальти у туринцев не реализовал Мануэль Локателли.

«Ювентус» занимает 5-е место в чемпионате Италии (54 очка). «Сассуоло» идет 10-м (39 баллов).