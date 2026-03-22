«Ювентус» не смог переиграть «Сассуоло»

сегодня, 00:42
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 1Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

«Ювентус» сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 30-го тура Серии А (1:1).

На 14-й минуте туринская команда вышла вперед — забитым мячом отличился Кенан Йилдыз. На 52-й счет сравнял Андреа Пинамонти. На 86-й пенальти у туринцев не реализовал Мануэль Локателли.

«Ювентус» занимает 5-е место в чемпионате Италии (54 очка). «Сассуоло» идет 10-м (39 баллов).

lazzioll
сегодня в 00:48
не то что не смог переиграть - там бы еще чуть поактивнее Сасуоло и у Юве баранка могла быть вообще. какая-то игра скомканная у Ювентуса. Консейсау бегает по одной и той же траектории, уже все включая стюартов и боллбоев выучили как он будет смещаться, а он все одно и то же лепит из раза в раз. и это самый активный игрок.
остальные вообще хз кто и что. два полена, с которыми расставаться надо было на моменте их приобретения Влахович и Милик зачем вышли - неясно. что такое и откуда взято Жегрова я тоже не в курсе. уровень пьемонтского сдюшора номер два.
Пенальти там как такового не было как по мне, в руку мяч попал потому что чела вообще то тянули за все тело и он не то что руку не контролировал а всего себя. там нарушение в атаке было. ну так его и не забили - справедливо. чуть поднажми и Сассуоло взял бы три очка. и обошел Лацио... так что норм. ничья так ничья))
