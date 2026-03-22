ПСЖ с Сафоновым в воротах разгромил «Ниццу»

1774130535

сегодня, 01:02

ПСЖ обыграл в гостях «Ниццу» (4:0) в матче 27-го тура Лиги 1.

На 42-й минуте Нуну Мендеш реализовал пенальти и вывел ПСЖ вперед. На 49-й минуте Дезире Дуэ удвоил преимущество парижан. На 61-й минуте красную карточку получил полузащитник «Ниццы» Юссуф Ндайшимие. На 81-й минуте Дро Фернандес довел счет до разгромного. На 85-й минуте Уоррен Заир-Эмери забил четвертый гол. Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в старте ПСЖ и сделал 1 сэйв.