Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2025/2026

ПСЖ с Сафоновым в воротах разгромил «Ниццу»

сегодня, 01:02
НиццаЛоготип футбольный клуб Ницца0 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

ПСЖ обыграл в гостях «Ниццу» (4:0) в матче 27-го тура Лиги 1.

На 42-й минуте Нуну Мендеш реализовал пенальти и вывел ПСЖ вперед. На 49-й минуте Дезире Дуэ удвоил преимущество парижан. На 61-й минуте красную карточку получил полузащитник «Ниццы» Юссуф Ндайшимие. На 81-й минуте Дро Фернандес довел счет до разгромного. На 85-й минуте Уоррен Заир-Эмери забил четвертый гол. Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в старте ПСЖ и сделал 1 сэйв.

ПСЖ идет на 1-м месте (60 очков), «Ницца» занимает 15-е место (27 очков).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК ПСЖ
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 