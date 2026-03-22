Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

Голкипер «Реала Сосьедад» Ремиро может перейти в «Барселону» летом

сегодня, 08:13

«Барселона» нацелилась на голкипера «Реал Сосьедада» Алекса Ремиро.

По информации источника, спортивный директор каталонцев Деку уже провел встречу с агентом 30-летнего футболиста.

Несмотря на прописанные в контракте отступные в размере 70 млн евро, «сине-гранатовые» рассчитывают договориться о более выгодной цене следующим летом, так как соглашение игрока истекает в 2027 году.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Валерыч
сегодня в 08:47
Ремиро - хороший, опытный, надёжный вратарь.
Но 70 млн. не многовато ли за возрастного вратаря? Ему - 31 год будет через 2 дня.
Интересно на какую более выгодную сумму руководство "Барсы" рассчитывает договориться? По трансфермаркту его стоимость на данный момент оценивается в 14 млн.
sv_1969
сегодня в 08:37
У парня год по контракту... Какие 70 млн?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 