Голкипер «Реала Сосьедад» Ремиро может перейти в «Барселону» летом

1774156421

сегодня, 08:13

«Барселона» нацелилась на голкипера «Реал Сосьедада» .

По информации источника, спортивный директор каталонцев Деку уже провел встречу с агентом 30-летнего футболиста.

Несмотря на прописанные в контракте отступные в размере 70 млн евро, «сине-гранатовые» рассчитывают договориться о более выгодной цене следующим летом, так как соглашение игрока истекает в 2027 году.