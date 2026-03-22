Мойзес может вернуться в состав ЦСКА после паузы на матчи сборных

сегодня, 10:15

Защитник ЦСКА Мойзес может вернуться в основной состав после завершения паузы на матчи национальных сборных.

По данным источника, руководство клуба ожидает, что за этот период футболист и главный тренер Фабио Челестини урегулируют возникшие разногласия.

В случае успешного разрешения конфликта бразилец продолжит выступления за «армейцев» в штатном режиме.

Брулин
сегодня в 12:51
Ну всё таки Мойзес работяга на поле,что бы там не говорили,видно надо просто успокоиться ему немного
112910415
сегодня в 12:24
раскается неизбежно !
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 12:21
А вот это интересно. У меня много друзей спартаковских, кто очень хочет Мойзеса в команду вместо Рябчука.
Но я с ними, конечно же, не согласен
Kosmos58
сегодня в 11:58
Фиолетово ...
particular
particular ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 11:50
Да неее... Его поправили и направили, а могли вставить и не вынимать :)
ildar_3871
сегодня в 11:34
Жалко Мойзес , ведь он сколько отдал ЦСКА, а с ним так поступили !
particular
particular ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:24
Да неее... Вчера Бабаев смс-ку прислал и заверил в стерильности наказания и неизбежности грядущих побед :))
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:24
Время покажет, посмотрим.
ildar_3871
сегодня в 11:15
Мойзесу надо уходить , или в Спартак , или в Зенит , тут ему не дадут играть !
ildar_3871
сегодня в 11:09
Мойзесу до конца надо было стоять на своем !
sihafazatron
сегодня в 11:02
И так понятно)
Может вернуться, может не вернуться))
25процентный клоун
сегодня в 10:59
Как только вернётся Мойзес, армейцы вновь продолжат деградировать.
Alex_67
сегодня в 10:58
Судя по тексту, дело пустят на самотёк?
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:41
Будет реально наказан по деньгам. А для бразильцев это самое действенное наказание. Месяц, а то и два без зарплаты и как шёлковый будет. Проверенно
ildar_3871
сегодня в 10:37
Простили ?
particular
сегодня в 10:37, ред.
В целом, полезен и мотивирован, но появившаяся корона, видимо, сильно придавила башню и не факт, что всё стало на свои места...
a-league
a-league ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 10:31, ред.
Отсюда вывод, счета надо возвращать, иначе совсем уныло
Гость
