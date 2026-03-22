Мойзес может вернуться в состав ЦСКА после паузы на матчи сборных

сегодня, 10:15

Защитник ЦСКА может вернуться в основной состав после завершения паузы на матчи национальных сборных.

По данным источника, руководство клуба ожидает, что за этот период футболист и главный тренер урегулируют возникшие разногласия.

В случае успешного разрешения конфликта бразилец продолжит выступления за «армейцев» в штатном режиме.