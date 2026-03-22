Хавбек сборной Сенегала Гейе готов передать медали КАН сборной Марокко

Полузащитник сборной Сенегала Идрисса Гейе заявил о готовности передать золотые медали Кубка африканских наций национальной команде Марокко в целях деэскалации напряженности в межгосударственных отношениях.
Мы заслуживаем звания чемпионов Африки и считаем себя ими — это факт неизменный. Но если бы решение зависело только от меня, я бы попросил федерацию не подавать апелляцию. Лично обязуюсь забрать медали и вернуть их Марокко, если этот шаг действительно поможет снизить градус напряженности между нашими странами.
Ранее CAF объявила, что сборной Сенегала засчитано поражение со счетом 0:3, победителем турнира объявлена сборная Марокко. В свою очередь, Федерация футбола Сенегала заявила о намерении подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), назвав решение о лишении титула несправедливым
Для федерации Марокко может победа, а каково футболистам быть "липовыми чемпионами"?
Думаю марокканские футболисты не хотят этого, но кто их спрашивает.
