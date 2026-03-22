Хавбек сборной Сенегала Гейе готов передать медали КАН сборной Марокко

сегодня, 11:41

Полузащитник сборной Сенегала заявил о готовности передать золотые медали Кубка африканских наций национальной команде Марокко в целях деэскалации напряженности в межгосударственных отношениях.

Мы заслуживаем звания чемпионов Африки и считаем себя ими — это факт неизменный. Но если бы решение зависело только от меня, я бы попросил федерацию не подавать апелляцию. Лично обязуюсь забрать медали и вернуть их Марокко, если этот шаг действительно поможет снизить градус напряженности между нашими странами.