Хавбек сборной Сенегала Гейе готов передать медали КАН сборной Марокко

сегодня, 11:41
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал1 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗакончился в доп. время

Полузащитник сборной Сенегала Идрисса Гейе заявил о готовности передать золотые медали Кубка африканских наций национальной команде Марокко в целях деэскалации напряженности в межгосударственных отношениях.

Мы заслуживаем звания чемпионов Африки и считаем себя ими — это факт неизменный. Но если бы решение зависело только от меня, я бы попросил федерацию не подавать апелляцию. Лично обязуюсь забрать медали и вернуть их Марокко, если этот шаг действительно поможет снизить градус напряженности между нашими странами.

Ранее CAF объявила, что сборной Сенегала засчитано поражение со счетом 0:3, победителем турнира объявлена сборная Марокко. В свою очередь, Федерация футбола Сенегала заявила о намерении подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), назвав решение о лишении титула несправедливым

Все комментарии
112910415
сегодня в 12:22
Всё совсем запутывается (
STVA 1
сегодня в 11:58
Какая деэскалация? Во@на что ли начнётся??
Байкал-38
сегодня в 11:49
Официально Марокко чемпионы Африки... но сейчас это звучит как унижение для них.
Для федерации Марокко может победа, а каково футболистам быть "липовыми чемпионами"?
Думаю марокканские футболисты не хотят этого, но кто их спрашивает.
