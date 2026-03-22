Бернарду Силва хочет перейти в «Барселону»

сегодня, 11:50

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. 31-летний португалец, чей контракт истекает этим летом, хочет перейти в «Барселону».

Посредником в переговорах выступает агент игрока Жорже Мендеш, уже предложивший услуги своего клиента каталонцам.

Несмотря на высокую оценку мастерства Силвы, руководство «сине-гранатовых» пока осторожничает. Клуб считает сделку привлекательной, но сейчас команда укомплектована на этой позиции.

CCCP1922
сегодня в 13:37
Мало ли чего он там хочет? Нужен ли Барселоне выжатый лимон?
gqhgzk2x5wu5
сегодня в 12:58
Зачем Барсе он,его лучшие годы прошли
Брулин
сегодня в 12:56
В Барсу для глубины было бы хорошо, но хватит ли места в платежке
lazzioll
сегодня в 12:30
даже при наличии у пана атамана золотого запасу - хлопцы продолжают разбегаться в разные стороны
25процентный клоун
сегодня в 12:22
Вот он почему слил Сити.
Холан в Реал захотел и два матча дурака валял, отращивая бороду..
А Бернарду прямо локтем себе трансфер выписал
sihafazatron
сегодня в 12:05
Раз Гюндоган там пришелся ко двору, то Берни уж точно картины не испортит, тем более платить за него не надо
sv_1969
сегодня в 11:56
Эти разговоры не первый год идут
