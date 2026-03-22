Бернарду Силва хочет перейти в «Барселону»

сегодня, 11:50

Полузащитник «Манчестер Сити» определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. 31-летний португалец, чей контракт истекает этим летом, хочет перейти в «Барселону».

Посредником в переговорах выступает агент игрока Жорже Мендеш, уже предложивший услуги своего клиента каталонцам.

Несмотря на высокую оценку мастерства Силвы, руководство «сине-гранатовых» пока осторожничает. Клуб считает сделку привлекательной, но сейчас команда укомплектована на этой позиции.