Бернарду Силва хочет перейти в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. 31-летний португалец, чей контракт истекает этим летом, хочет перейти в «Барселону».
Посредником в переговорах выступает агент игрока Жорже Мендеш, уже предложивший услуги своего клиента каталонцам.
Несмотря на высокую оценку мастерства Силвы, руководство «сине-гранатовых» пока осторожничает. Клуб считает сделку привлекательной, но сейчас команда укомплектована на этой позиции.
Холан в Реал захотел и два матча дурака валял, отращивая бороду..
А Бернарду прямо локтем себе трансфер выписал
