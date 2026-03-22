Агент Тюкавина заявил об интересе к игроку со стороны клубов из Бундеслиги

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» , сообщил об интересе к футболисту со стороны клубов из Бундеслиги.

Не только Германия была бы интересна. Но мне не нравятся спекуляции, когда пишут, что Кисляк и Батраков с каждым днем дорожают, как коньяк. Костя набирает форму, только пришел в себя. На уровне разговоров интерес из Бундеслиги есть. Официально в «Динамо» с предложением никто не обращался. Клубы, как правило, делают шорт‑листы из пяти‑десяти человек, и Костя в них есть, но пока без конкретики. Главное, чтобы Костя дальше продолжал хорошо играть и обходился без травм.