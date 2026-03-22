Агент Тюкавина заявил об интересе к игроку со стороны клубов из Бундеслиги

сегодня, 13:15

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, сообщил об интересе к футболисту со стороны клубов из Бундеслиги.

Не только Германия была бы интересна. Но мне не нравятся спекуляции, когда пишут, что Кисляк и Батраков с каждым днем дорожают, как коньяк. Костя набирает форму, только пришел в себя. На уровне разговоров интерес из Бундеслиги есть. Официально в «Динамо» с предложением никто не обращался. Клубы, как правило, делают шорт‑листы из пяти‑десяти человек, и Костя в них есть, но пока без конкретики. Главное, чтобы Костя дальше продолжал хорошо играть и обходился без травм.

Слухи«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» следят за вратарём «Фрайбурга» Атуболу
Вчера, 12:58
Защитник Арсен Адамов хочет покинуть «Зенит»
19 марта
Угальде отреагировал на слухи об интересе со стороны ПСВ
19 марта
СлухиСтало известно, какую сумму «Спартак» хочет выручить с продажи Угальде
18 марта
Казахстанский «Ордабасы» подтвердил заинтересованность в трансфере Бонгонды
14 марта
Агент Сильянова оценил слухи об интересе со стороны «Спартака»
12 марта
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:02
В Германии вроде 4 бундеслиги! В какой из них?
112910415
112910415
сегодня в 14:02
не о чем пока говорить
Борисыч1
Борисыч1 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 13:59
Дык так и написано "на уровне разговоров интерес есть". Куда ещё точнее?
KSY16
KSY16
сегодня в 13:42
Если официально не обращался это ни о чём
Брулин
Брулин ответ particular (раскрыть)
сегодня в 13:40
Потом через 20 лет скажет его Бавария хотела купить
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:40
Нет конкретики? Зачем тогда это нужно было комментировать?
lotsman
lotsman
сегодня в 13:39
Так бы и писали, находится в шорт листах некоторых клубов. Интерес проявляют, это когда появляются непосредственные обращения.
particular
particular
сегодня в 13:22
Путёвые дела творятся в тишине, а публичные заявления только воздух сотрясают...
